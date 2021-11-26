Baldan tatlı! Koç finans, VDG ve Renault'tan otomobil alacaklara dev hizmet! Faizler düştü! İndirimli araç kampanyaları mest etti
Otomobil piyasalarında yaşanan çip krizi ve ülke genelinde artan kur farkı nedeniyle sıfır km araç almak birçok kişi için adeta hayal oldu. Otomobil sahibi olmak isteyenlerin bu hayallerini gerçekleştirmesini sağlamayı hedefleyen bankalar, finans kuruluşları ve otomobil firmaları birbirinden cazip kampanyalara imza atıyor. Faizsiz kredi seçeneklerinden Kasım ayına özel indirimli sıfır otomobillere, ikinci el kredilerinden düşük faizli taşıt kredisine kadar birçok seçenek sunulmaya devam ediyor. İşte herkesi araba sahibi yapacak birbirinden avantajlı otomobil kampanyaları…
Renault Megane, Yeni Clio ve Taliant İndirim Fırsatları Başladı!
Renault'un sevilen ve Türkiye'de de bir hayli tutulan otomobil modelleri için yeni Kasım ayı finansman ve indirim kampanyaları başladı. Kasım 2021'den itibaren geçerli olacak kampanyalar kapsamında otomobil satın almak isteyenler için özel fırsatlar sunulacak.
%1,48'den başlayan faiz oranları ile finansman kullanarak 2021 model Megane Sedan modellerinde geçerli 70.000 TL kredi ve 36 ay vade seçenekleri uygulanıyor.
Yeni Clio modellerinden birine sahip olmak için 40.000 TL kredi ve 24 ay vade ile %1,36'dan başlayan faiz fırsatları sunulacağı duyuruldu. Ayrıca Yeni Taliant, Yeni Clio ve Megane Sedan modellerinde geçerli 2.000 TL'ye varan takas indirimleri uygulanacak.
Koç Finans Ford Kampanyaları Devam Ediyor!
Ford'un sevilen modellerinde %0 faiz avantajları devam ediyor. Türkiye'nin önde gelen finans kuruluşlarından Koç Finans, Ford markasının; Fiesta, Focus ve Kuga modellerinde %0 faiz ile 100.000 TL 12 ay vadeli kredi desteği sağlayacak.