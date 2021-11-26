1.29, 1.53 ve 1,49 kredi faiz oranları Cuma bombası! Düşüş sürüyor! Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank taşıt, konut ve ihtiyaç kredileri...
TCMB'nin 100 baz puanlık faiz indirimi sonrasında kamu bankaları başta olmak üzere bankacılık alanında faaliyet gösteren birçok bankadan vatandaşlar ve işletmeler için finansman çözümleri sunulmaya devam ediyor. Kamu bankaları öncülüğünde başlayan faiz fırsatları kapsamında konut kredilerinden taşıt kredisine kadar birçok farklı tür kredi için cazip ödeme planları da oluşturulabilecek. Güncel taşıt ve konut kredisi faiz oranları arasında Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası düşük faiz oranları ile dikkat çekiyor. İşte en düşük faizli kredi paketleri. Baldan tatlı! Koç finans, VDG ve Renault'tan otomobil alacaklara dev hizmet! Faizler düştü! İndirimli araç kampanyaları mest etti Faiz oranları al aşağı oldu! Bankalarda ihtiyaç kredisi çekecek olanlar dikkat! Aralık ayı bitmeden 10, 20, 30 bin TL için başvuru yapanlara...
Konut kredisi faiz oranlarında indirim yoluna gitmeyi tercih eden kamu bankaları arasında Ziraat, Vakıf ve Halkbank yeni bir ev alma hayli kuran tüm vatandaşlar için düşük faiz fırsatlarının yanı sıra uygun ödeme seçenekleri de sunuyor.
TCMB'nin faiz güncellemesi sonrasında gelen hamleler ile konut kredilerinde en uygun faiz oranları üç kamu bankasında da eşitlendi.
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Taşıt Kredisi Faizleri Düşüşe Geçti
Kamu bankaları öncülüğünde başlayan kredi faiz indirimlerine özel bankalardan gelen yeni hamleler de dahil edildi. En düşük taşıt kredisi kampanyasını arayan vatandaşlar özellikle otomobil markaları tarafından sevilen modeller için faiz oranlarının %0'a kadar çekilmesi büyük ilgi görüyor.