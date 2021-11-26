1.29, 1.53 ve 1,49 kredi faiz oranları Cuma bombası! Düşüş sürüyor! Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank taşıt, konut ve ihtiyaç kredileri...

%1,20'ye kadar düşürülen konut kredisi faizleri için 1 milyon liraya kadar düşük faiz fırsatı geçerli olacak. 1 milyon lira ve üzerinde konut kredisi taleplerinde ise %1,29'dan başlayan düşük faiz oranları uygulanması hedefleniyor.

