SON DAKİKA! Bakan Bilgin'den flaş asgari ücret zammı açıklaması: Türk-İş ile uzlaşmaya yakınız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2021 yılı asgari ücret zammıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bilgin, "Asgari ücretin toplumu tatmin edecek, adalet duygusunu pekiştirecek bir seviyede olacağına inanıyorum. Türk-İş ile bu konuda uzlaşmaya yakınız." dedi. Bakan Bilgin ayrıca asgari ücret tespit komisyonunun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını duyurdu.
TÜRK-İŞ ASGARİ ÜCRETLE İLGİLİ NE DEMİŞTİ?
TÜRK-İŞ: Türk-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "Asgari ücret önümüzdeki dönem hiç olmadığı kadar önemli. 45 senedir asgari ücreti konuşuyoruz. Bu sene 45 seneye bedel bir sene. Onun için toplumu tebessüm ettirecek, toplumu memnun edecek, bizim razı geleceğimiz bir tablo çıkarsa biz de altına imza atarız." dedi.
ASGARİ ÜCRET İÇİN 2 FORMÜL
2021 yılına ilişkin asgari ücret tutarı net 2 bin 825 lira 90 kuruş, brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş olarak belirlenmişti. Eğer asgari ücretin zam oranı yüzde 25 olursa net ücret 3 bin 532 lira 38 kuruşa, brüt ücret 4 bin 471 lira 88 kuruşa çıkacak.