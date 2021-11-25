SON DAKİKA! Bakan Bilgin'den flaş asgari ücret zammı açıklaması: Türk-İş ile uzlaşmaya yakınız

Zam oranı yüzde 30 olarak belirlenirse de bu kez asgari ücret net 3 bin 673 lira 67 kuruş, brüt de 4 bin 650 lira 75 kuruşa ulaşacak. Tabii bunlar bekar asgari ücretlilerin eline geçecek tutarlar olacak.

Asgari ücret, Asgari Geçim İndirimi de dahil edildiği için çalışanın medeni durumuna, eşinin çalışıp çalışmamasına ve çocuk sayısına göre değişecek.