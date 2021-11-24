Asgari ücret 2022 | Asgari ücret ne kadar? İşte masadaki rakamlar...
Asgari ücret 2022 | Asgari ücret ne kadar? Milyonlarca çalışanın merak ettiği soru: asgari ücret ne kadar? Geçtiğimiz yılarda aralık ayının son haftası belli olan asgari ücretle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin görüşmeleri ilk haftada bitirme kararında olduğuna yönelik mesaj verdi. Peki işverenler ve işçiler 2022 yılı asgari ücretine yönelik ne kadar zam bekliyor. Asgari ücret ne zaman belli olacak? Detayları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı. İşte asgari ücrette açıklanan rakamlar...
Milyonlarca kişinin beklediği asgari ücretin belirlenmesine az zaman kaldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada asgari ücrete ilişkin, "Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek için gereken çabayı gösteriyoruz. Asgari ücreti de benzer şekilde tespit ederek dar gelirlilerin üzerindeki yükü de hafifleteceğiz." ifadelerini kullanmıştı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 'Asgari ücret için vergi ayarı gelecek mi' sorusunu yanıtlarken, dikkat çeken bir açıklama yaptı. Asgari ücrette destek ödemesinin bu yıl işveren hesabına değil direkt işçinin hesabına yapılacağını bildirdi.
Bilgin, asgari ücretin tespitine ilişkin görüşmelerle ilgili ise, "Ben görüşmeleri ilk haftada bitirme kararındayım. Olur gibi görüyorum. İlk görüşmede değil de bir hafta içinde, haftanın başında ve sonunda görüşürüz" dedi.
Öte yandan işçi ve işveren sendika ve örgütleri de 2022 yılı asgari ücretine ilişkin taleplerini paylaşmaya başladı. İşte asgari ücrette ortaya çıkan son talepler...
TÜRK-İŞ: Türk-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "Asgari ücret önümüzdeki dönem hiç olmadığı kadar önemli. 45 senedir asgari ücreti konuşuyoruz. Bu sene 45 seneye bedel bir sene. Onun için toplumu tebessüm ettirecek, toplumu memnun edecek, bizim razı geleceğimiz bir tablo çıkarsa biz de altına imza atarız." dedi.