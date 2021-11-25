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    • Ekonomi
    • 25.11.2021 08:04
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    • 25.11.2021 08:04
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    25 Kasım canlı altın fiyatları! Bugün çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL oldu? 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet altın fiyatları...

    25 Kasım canlı altın fiyatları sabah saatlerinden itibaren yoğun bir şekilde aranıyor. Son dönemde birikimiyle altın alan yatırımcılar alış satış fiyatlarındaki gelişmeleri takip ediyor. Dün altının onsu, uluslararası piyasalarda 1.783,50 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 2,6 azalarak 730 bin liradan tamamladı. Bu gelişmelerle birlikte son günlerde yükselişte olan altın fiyatlarında dün düşüş yaşandığı gözlemlendi. Piyasaların dördüncü işlem gününde vatandaşlar, 25 Kasım çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL oldu? 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet altın fiyatları ne kadar? Sorularına yanıt arıyor. İşte anlık altın fiyatları!

    takvim.com.tr
    25 Kasım canlı altın fiyatları! Bugün çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?

    Altın fiyatlarının son günlerde yükselişle ilerlemesi vatandaşın dikkatini çekti. Dolarla beraber ibreyi yukarıya kıran altın fiyatlarının 25 Kasım günü ne kadar olduğu arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Kapalıçarşı'da çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını fiyatı merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, 25 Kasım Bugün çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL oldu? 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları bugün nasıl? İşte tüm merak edilenler!

    GRAM ALTIN FİYATI

    688,98

    689,13

    ALTIN/ONS ($) FİYATI

    1.791,77 $

    1.792,11 $

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    1.092,00

    1.131,00

    CUMHURİYET ALTINI FİYATI

    4.542,00

    4.610,00

    ATA ALTIN

    4.552,00

    4.653,00

    İKİBUÇUK ALTIN

    10.949,33

    11.163,98

        BEŞLİ ALTIN

        22.172,39

        22.685,42

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        617,74

        641,64

        18 AYAR ALTIN

        499,56

        501,83

        14 AYAR ALTIN

        377,19

        448,61

        ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

        Geçen hafta 1.875 dolara kadar tırmandıktan sonra haftanın ikinci yarısını 1.860-1.865 dolar arasında geçiren ons altın, cuma günü hafif düşüş kaydederek haftayı 1.850 doların altında kapatmıştı. Ons altın, yeni haftaya da 1.850 doların altında görece yatay bir seyirle başladıktan sonra hızlı bir gerilemeyle 1.792 dolar civarında işlem görüyor.

        Gram altın, geçen hafta küresel altın fiyatlarındaki yatay seyre rağmen dolar/TL'deki hızlı yükselişle 675 TL'nin üzerine tırmandıktan sonra dolar/TL'deki düşüşle gerilemişti.

        Gram altın, küresel altın fiyatlarındaki hızlı gerilemeye rağmen dolar/TL'nin 13 seviyesinin üzerini görmesiyle salı günü 777 TL ile rekor tazelemişti. Gram altın, çarşamba günü dolar/TL'deki yüksek seyrin devam etmesiyle 734 TL civarında bulundu.
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        Haberler Ekonomi 25 Kasım canlı altın fiyatları! Bugün çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL oldu? 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet altın fiyatları...
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