25 Kasım canlı altın fiyatları! Bugün çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL oldu? 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet altın fiyatları...

Altın fiyatlarının son günlerde yükselişle ilerlemesi vatandaşın dikkatini çekti. Dolarla beraber ibreyi yukarıya kıran altın fiyatlarının 25 Kasım günü ne kadar olduğu arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Kapalıçarşı'da çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını fiyatı merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, 25 Kasım Bugün çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL oldu? 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları bugün nasıl? İşte tüm merak edilenler!
GRAM ALTIN FİYATI
688,98
689,13
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.791,77 $
1.792,11 $
ÇEYREK ALTIN FİYATI
1.092,00
1.131,00
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
4.542,00
4.610,00
ATA ALTIN
4.552,00
4.653,00
İKİBUÇUK ALTIN
10.949,33
11.163,98