25 Kasım canlı altın fiyatları! Bugün çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL oldu? 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet altın fiyatları...

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Geçen hafta 1.875 dolara kadar tırmandıktan sonra haftanın ikinci yarısını 1.860-1.865 dolar arasında geçiren ons altın, cuma günü hafif düşüş kaydederek haftayı 1.850 doların altında kapatmıştı. Ons altın, yeni haftaya da 1.850 doların altında görece yatay bir seyirle başladıktan sonra hızlı bir gerilemeyle 1.792 dolar civarında işlem görüyor.

Gram altın, geçen hafta küresel altın fiyatlarındaki yatay seyre rağmen dolar/TL'deki hızlı yükselişle 675 TL'nin üzerine tırmandıktan sonra dolar/TL'deki düşüşle gerilemişti.

Gram altın, küresel altın fiyatlarındaki hızlı gerilemeye rağmen dolar/TL'nin 13 seviyesinin üzerini görmesiyle salı günü 777 TL ile rekor tazelemişti. Gram altın, çarşamba günü dolar/TL'deki yüksek seyrin devam etmesiyle 734 TL civarında bulundu.