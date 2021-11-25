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    • Ekonomi
    • 25.11.2021 18:44
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    • 25.11.2021 18:51
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    Borsa İstanbul'dan bir rekor daha! 25 Kasım 2021 BIST 100 son durum

    Son dakika haberleri... Borsa İstanbul'da rekor fırtınası devam ediyor. BIST 100 endeksi yüzde 0,38 değer kazancıyla 25 Kasım 2021 tarihini 1.819,23 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirerek yeni bir rekor kırdı. İşte BIST 100 son durumu ve en çok kazandıran sektörler...

    Borsadan bir rekor daha!

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,38 değer kazancıyla günü 1.819,23 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışına imza attı.

    31,9 MİLYARLIK İŞLEM HACMİ
    BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,92 puan artarken, toplam işlem hacmi 31,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

    EN FAZLA HANGİ SEKTÖR KAZANDIRDI?
    Bankacılık endeksi yüzde 1,30 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,47 değer kazandı.

    Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,45 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 1,97 ile ulaştırma oldu.

    REKORU YENİ SEVİYEYE TAŞIDI
    Gün içinde dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, kapanış rekorunu 1.819,23 puana taşıdı.

        Analistler, enflasyon baskısı ve yeni tip koronavirüs vakalarındaki artışın oluşturduğu belirsizliklerle küresel piyasalarda karışık bir seyir izlendiğini belirterek, yurt içinde ise pay piyasalarının pozitif ayrıştığını söyledi.

        Yarın yurt içinde finansal istikrar raporu ile uluslararası rezervler ve döviz likiditesi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin açıklamaları ile Japonya'da enflasyonun takip edileceğini ifade eden analistler, ABD borsalarının ise resmi tatil nedeniyle kapalı olacağını kaydetti.

        Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.850'nin direnç, 1.760 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.
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        Haberler Ekonomi Borsa İstanbul'dan bir rekor daha! 25 Kasım 2021 BIST 100 son durum
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