Anket açıklandı! Türkiye ekonomisinde büyüme beklentisi yüzde 9.7

Koronavirüs salgını ile birlikte dünyada baş göstere küresel krizden Türk ekonomisi de etkilenirken dövizde yaşanan spekülatif dalgalanmalara rağmen atılan adımlar sayesinde büyüme ve ihracat rakamlarında yukarı yönlü bir hareket izlendi.
KÜRESEL FAİZ BARONLARI VE MANDACI İKTİSATÇILAR...
Büyük kuruluşların Türkiye'nin büyüme oranına ilişkin olumlu yönde revize üstüne revize yaptığı rakamları küresel faiz baronlarının yerli işbirlikçileri, mandacı iktisatçılar ve muhalefet umursamadı.
Meselenin ekonomik olmadığı gerçeği büyüme ve ihracat rakamlarına yansırken siyasi baskı ve operasyonlarla doların tırmandığı gerçeği ise görmezden gelindi.
Yaşanan tüm gelişmeler ve spekülatif kur artışı ışığında Türkiye'nin 3. çeyrekteki büyüme oranına ilişkin anketlerde tahminler yapılmaya başlandı.
3. ÇEYREKTE %7.8, 2021 GENELİNDE %9.7
Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin 3. çeyrek büyüme anketine göre, ekonominin yüzde 7.8 büyümesi bekleniyor iken, 2021 yılı için büyüme beklentisi ise yüzde 9.7 oldu.
Koronavirüs salgınının ekonomiye yaptığı baskı, döviz kurlarındaki hareketlenme ile birlikte yükselen fiyatlar ve enflasyon gündemi kaplarken, bir yandan da kuruluşlar, Türkiye ekonomisinin büyüme tahminini açıklamaya başladı.