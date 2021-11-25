Anket açıklandı! Türkiye ekonomisinde büyüme beklentisi yüzde 9.7

Yaşanan tüm gelişmeler ve spekülatif kur artışı ışığında Türkiye'nin 3. çeyrekteki büyüme oranına ilişkin anketlerde tahminler yapılmaya başlandı.







3. ÇEYREKTE %7.8, 2021 GENELİNDE %9.7

Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin 3. çeyrek büyüme anketine göre, ekonominin yüzde 7.8 büyümesi bekleniyor iken, 2021 yılı için büyüme beklentisi ise yüzde 9.7 oldu.

Koronavirüs salgınının ekonomiye yaptığı baskı, döviz kurlarındaki hareketlenme ile birlikte yükselen fiyatlar ve enflasyon gündemi kaplarken, bir yandan da kuruluşlar, Türkiye ekonomisinin büyüme tahminini açıklamaya başladı.