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    • Ekonomi
    • 25.11.2021 17:48
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    • 25.11.2021 17:50
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    TOKİ devretme işlemi nasıl yapılır? TOKİ’den satın alınan konut devredilebilir mi? Devretme koşulları nelerdir?

    Gündemde yoğun bir şekilde TOKİ devretme işlemi nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) açık arttırmayla ve uygun fiyatlarla binlerce kişiyi ev sahibi yapıyor. Ev satın alan vatandaşlar herhangi bir nedenden dolayı satışa çıkarmak zorunda kalabiliyor ve bunun mümkün olup olmadığını, cezasının bulunup bulunmadığını merak ediyor. Peki TOKİ’den satın alınan konut devredilebilir mi? Devretme koşulları nelerdir? İşte konuya dair tüm ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    TOKİ devretme işlemi nasıl yapılır?

    TOKİ devretme işlemi nasıl yapılır? TOKİ'den satın alınan konut devredilebilir mi? Devretme koşulları nelerdir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Alt gelir projelerinden satın alınan konutlar kiraya verilip verilmediği, satın alınan konutun herhangi bir nedenden dolayı satılıp satılamayacağı gibi bilgiler gündemde sıklıkla araştırılır oldu. Peki TOKİ konut devretme koşulları nelerdir? İşte ayrıntılar...

    TOKİ'DEN SATIN ALINAN KONUT DEVREDİLEBİLİR Mİ?

    TOKİ Başkanlığı'nın duyurularını takip ederek, şartları sağlayan kişiler ev sahibi olmaya devam ediyor. Açık artırma yöntemi ya da çekiliş yöntemi ile ev sahibi olan vatandaşlar, ödeme güçlüğü çektiklerinde ya da farklı sorunları olduğunda evlerini satma durumunda kalabiliyorlar.

    TOKİ'den ev alıp satıldığında herhangi bir cezası var mı araştıran yeni ev sahiplerinin yanı sıra TOKİ'den al sat yapılır mı araştıranlar da var. TOKİ ile sözleşme imzalayarak ev sahibi olan vatandaşlar genellikle sözleşmelerinde yazanları okumuyor. TOKİ'den çıkan ev başkasına satılır mı sorusunun cevabı ise sözleşmede belirtilmiş. İşte TOKİ konut sözleşmesinde evi başkasına devretme ile ilgili detaylar;

    "Alt gelir grubu projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçlarını bitirip malik olunana kadar devredemezler. Borcu devam ederken konutunu devreden hak sahiplerinin sözleşmeleri feshedilir. Açık satışlarda ise, genel olarak bu şart aranmamakta olup, projelerin durumlarına göre bazen uygulanabilmektedir. İlgili projelerin satış duyurularında bu bilgiler detaylı olarak yer almaktadır."

        SATIN ALINAN KONUTLAR ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA DEVREDİLEBİLİR Mİ?

        Alt gelir grubu projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçlarını bitirip malik olunana kadar devredemezler. Borcu devam ederken konutunu devreden hak sahiplerinin sözleşmeleri feshedilir. Açık satışlarda ise, genel olarak bu şart aranmamakta olup, projelerin durumlarına göre bazen uygulanabilmektedir. İlgili projelerin satış duyurularında bu bilgiler detaylı olarak yer almaktadır.

        ALT GELİR PROJELERİNDEN SATIN ALINAN KONUTLAR KİRAYA VERİLEBİLİR Mİ?

        Alt gelir grubu projelerinde sözleşme imzalanan konutlarda borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranmakta olup, alıcının kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilmektedir.

        STANDART KONUT PROJELERİNDEN SATIN ALINAN KONUTLAR KİRAYA VERİLEBİLİR Mİ?

        Standart tip konut sahipleri konutlarını kiraya verebilmektedir. İstisnai durumları olan 3+1 konutlarda ise kiraya verilebilmesi hususu TOKİ inisiyatifindedir.

        TOKİ'DEN NASIL EV SAHİBİ OLUNUR, BAŞVURU NASIL YAPILIR?

        TOKİ'den ev sahibi olmak ve konut satın almak isteyen vatandaşların https://www.toki.gov.tr/ internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanlara ulaşarak, ilanın başvuru şartlarını inceledikten sonra belirlenen peşinatı Halkbank ya da Ziraat Bankası'na yatırması gerekecek. TOKİ'nin belirlediği tarihlerde başvuru formu ve peşinat olarak yatırılan tutarın dekontu ile başvurması yeterli olacak.

        TOKİ'DEN İHALE YÖNTEMİ İLE EV SAHİBİ OLMA

        Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) birçok vatandaşımızı çekilişsiz ev sahibi yapacak. TOKİ'den çekilişsiz ev sahibi nasıl olunur sorusunun cevabını merak eden vatandaşlar için TOKİ'den bilgi geldi. TOKİ kurasız daire alma imkanı için "Açık Artırma Yöntemi" yapacağını belirtti. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın ihale yöntemi ile ev satışı nasıl gerçekleşiyor
        TOKİ Başkanlığı'nın ihale ile satışa çıkardığı konutlara ise vatandaşlar ihalenin düzenlenmeden önce başvuruda bulunarak ihaleye katılırlar. İhalede satılan evlere en yüksek teklifi veren vatandaşlar evleri almaya hak kazanırlar.
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        Haberler Ekonomi TOKİ devretme işlemi nasıl yapılır? TOKİ’den satın alınan konut devredilebilir mi? Devretme koşulları nelerdir?
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