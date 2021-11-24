24 Kasım son dakika kuyumcu canlı altın fiyatları! Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın kaç TL? 14-18-22 ayar bilezik fiyatı...

Altın fiyatlarının hafta başından itibaren yükselişle ilerlemesi vatandaşın dikkatini çekti. Dolarla birlikte ibreyi yukarıya kıran altın fiyatlarının 24 Kasım günü ne kadar olduğu arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Gram altın fiyatları dün 780 lira bandına çıktı ve bir günde 100 TL artışa geçti. Kapalıçarşı'da çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın, 14-18-22 ayar bilezik fiyatı ne kadar? İşte 24 Kasım son dakika güncel canlı altın fiyatları!