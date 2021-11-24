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    • Ekonomi
    • 24.11.2021 09:16
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    • 24.11.2021 09:16
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    24 Kasım son dakika kuyumcu canlı altın fiyatları! Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın kaç TL? 14-18-22 ayar bilezik fiyatı...

    Döbviz kurlarında yaşanan hareketlilik sonrası altın fiyatlarında büyük bir artış meydana geldi. Yatırım ve birikim yapanlar son dkaika altın fiyatlarını arama motorlarında araştırmaya başladı. Özellikle gram altında yaşanan yükseliş sonrası son durum merak ediliyor. Dün, gram altın fiyatları yeni bir rekora imza atarak 780 liranın üzerine çıktı. Bu durum piyasaların üçüncü işlem gününde “ Bugün altın fiyatları ne kadar oldu, yükseliş sürer mi?” sorularını beraberinde getirdi. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın, 14-18-22 ayar bilezik fiyatı ne kadar? İşte 24 Kasım son dakika güncel canlı altın fiyatları!

    takvim.com.tr
    24 Kasım son dakika kuyumcu canlı altın fiyatları! Bugün altın fiyatları ne kadar oldu?

    Altın fiyatlarının hafta başından itibaren yükselişle ilerlemesi vatandaşın dikkatini çekti. Dolarla birlikte ibreyi yukarıya kıran altın fiyatlarının 24 Kasım günü ne kadar olduğu arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Gram altın fiyatları dün 780 lira bandına çıktı ve bir günde 100 TL artışa geçti. Kapalıçarşı'da çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın, 14-18-22 ayar bilezik fiyatı ne kadar? İşte 24 Kasım son dakika güncel canlı altın fiyatları!

    GRAM ALTIN FİYATI

    758,89

    759,02

    SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

    722,70

    722,84

    ALTIN/ONS ($) FİYATI

    1.794,79 $

    1.795,14 $

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    1.196,00

    1.249,00

    CUMHURİYET ALTINI FİYATI

    4.757,00

    4.829,00

        İKİBUÇUK ALTIN

        11.467,52

        11.690,35

        BEŞLİ ALTIN

        23.221,73

        23.755,02

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        676,60

        702,77

        GREMSE ALTIN

        11.467,52

        11.769,53

        GRAM ALTIN YATIRIMCISI 2021 YILINDA YÜZDE 50'İN ÜZERİNDE KAZANDI

        2021 yılına 454 liradan başlayan gram altın fiyatları 780 lira seviyesi dikkate alındığında yatırımcısına yüzde 70'in üzerinde gelir kazandırdı.

        Ons altın tarafında ise yılbaşından buna kayıp yaklaşık 110 dolar olarak dikkat çekiyor.

        ALTIN FİYATLARI YÜKSELİR Mİ?

        Gram altın tarafında yukarıda psikolojik seviye olan 800 lira ilk önemli direnç olarak göze çarparken, devamında ise 825-850 lira düzeyi takip edilecek. Aşağıda ise 720-800-680 lira öne çıkıyor. Bu seviyenin altında ise 650 liranın gündeme gelebileceği bildirilirken, 600 liranın da önemli destek olduğu ifade ediliyor.
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        Haberler Ekonomi 24 Kasım son dakika kuyumcu canlı altın fiyatları! Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın kaç TL? 14-18-22 ayar bilezik fiyatı...
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