Efsane Cuma kampanyası öncesi uyarı geldi! Dikkat para cezası kesilebilir

İdeaSoft CEO'su Seyhun Özkara, tüketici açısından bu dönemlerin indirim ve uygun fiyatlı ürün temin etme anlamına geldiğini dile getirerek, işletmelerin de ellerindeki stokları erittiğini aktardı. Özkara, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu dönemde her zaman olduğu gibi elektronik, aksesuar, tekstil, giyim, ayakkabı ve hızlı tüketim malzemeleri ön plana çıkıyor. Temel ihtiyaç ve tüketim malzemeleri geçen dönemlere göre daha aktif olarak değerlendirilecek."