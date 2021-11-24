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    • Ekonomi
    • 24.11.2021 07:39
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    • 24.11.2021 07:42
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    Efsane Cuma kampanyası öncesi uyarı geldi! Dikkat para cezası kesilebilir

    Kasım ayının gelmesiyle beraber alışverişte Efsane Cuma hareketi de başladı. 26 Kasım'daki indirimli alışveriş günü için bazı markalar kolları sıvadı. Efsane Cuma ve Siber Pazartesi özelinde 50 milyar TL'lik ciro hedeflenirken, stok sıkıntısı nedeniyle bazı indirimler etkilenebileceği belirtildi. Satıcının taahhüt ettiği teslim tarihine uymaması durumunda da idari para cezası kesilebileceği bildirildi.

    Efsane Cuma kampanyası öncesi uyarı geldi

    Alışveriş festivali Efsane Cuma için geri sayım sürerken, alışveriş hareketi de başladı. Bu yıl Efsane Cuma 26 Kasım Cuma, Siber Pazartesi ise 29 Kasım Pazartesi'ye denk geliyor. Bu iki gün dolayısıyla sanal ve fiziksel perakende hareketlenirken, stok sıkıntısı nedeniyle elektronik ve hazır giyimde indirimlerin etkilenebileceği belirtiliyor.

    50 MİLYAR TL CİRO
    TOBB E-Ticaret Meclisi Üyesi Cenk Çiğdemli, e-ticarette indirim kampanyalarının yoğunlaştığı kasım - aralık ayı için Türkiye geneli toplam e-ticaret ciro beklentilerinin 120 milyar TL civarında olduğunu söyledi.

    Çiğdemli, "Efsane Cuma ve Siber Pazartesi özelinde ise beklentimiz 50 milyar TL. Ticaret Bakanlığı verilerine göre, 2021'in ilk 6 ayında e-ticaret hacmi, bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 75'lik artışla 161 milyar TL olarak gerçekleşti. 2020 başında e-ticaret yapan işletme sayısı 60 binlerdeyken, bu rakam 300 binlere ulaştı. 2021 sonunda Türkiye geneli e-ticaret hacminin 450 milyar TL'ye ulaşmasını bekliyoruz" dedi.

        Tekstil ve elektronikte stok sıkıntısı nedeniyle indirimlerin etkilenebileceğine dikkat çeken Çiğdemli, "Satıcı söylediği teslim tarihine mutlaka uymalı. Bir şikayet durumunda satıcıya idari para cezası kesilebilir" uyarısında da bulundu.

        MediaMarkt Türkiye Satınalmadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Faruk Kocabaş, kampanyalarının kasım ayının başından beri devam ettiğini belirterek, şunları söyledi: "Şahane Kasım diyerek fırsatları bu aya yaydık. Bu yıl Şahane Kasım'ın cirodan yüzde 30'luk pay almasını bekliyoruz. Mediamarkt.com.tr üzerinden ise ciro artışının iki katına çıkmasını, adette ise yüzde 80'lik bir artış olmasını bekliyoruz."

        İdeaSoft CEO'su Seyhun Özkara, tüketici açısından bu dönemlerin indirim ve uygun fiyatlı ürün temin etme anlamına geldiğini dile getirerek, işletmelerin de ellerindeki stokları erittiğini aktardı. Özkara, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu dönemde her zaman olduğu gibi elektronik, aksesuar, tekstil, giyim, ayakkabı ve hızlı tüketim malzemeleri ön plana çıkıyor. Temel ihtiyaç ve tüketim malzemeleri geçen dönemlere göre daha aktif olarak değerlendirilecek."

        'PARAVAN' SİTELERE DİKKAT
        İndirim dönemlerinde alışveriş yaparken dikkat edilmesi gerekenler de var.
        - Sahte, paravan e-ticaret sitelerine dikkat edilmeli. Gerçek olamayacak kadar büyük indirim vaatlerine inanılmamalı.
        - Sahte kargo takip mesajları da öne çıkan dolandırma yöntemlerinden biri.
        - İnternet alışverişi yaparken, web sitesinin gerçek olup olmadığını kontrol edilmeli.
        - Sitenin adres ve telefon bilgilerine bakılmalı.
        - Telefonda veya mesajla kimseye kredi kartı bilgisi vermeyin.
        - Sosyal medya üzerinden alışveriş yapılacaksa ya kapıda ödeme seçeneği tercih edilmeli ya da sanal kart kullanılmalı.

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