Efsane Cuma kampanyası öncesi uyarı geldi! Dikkat para cezası kesilebilir

Alışveriş festivali Efsane Cuma için geri sayım sürerken, alışveriş hareketi de başladı. Bu yıl Efsane Cuma 26 Kasım Cuma, Siber Pazartesi ise 29 Kasım Pazartesi'ye denk geliyor. Bu iki gün dolayısıyla sanal ve fiziksel perakende hareketlenirken, stok sıkıntısı nedeniyle elektronik ve hazır giyimde indirimlerin etkilenebileceği belirtiliyor.
50 MİLYAR TL CİRO
TOBB E-Ticaret Meclisi Üyesi Cenk Çiğdemli, e-ticarette indirim kampanyalarının yoğunlaştığı kasım - aralık ayı için Türkiye geneli toplam e-ticaret ciro beklentilerinin 120 milyar TL civarında olduğunu söyledi.
Çiğdemli, "Efsane Cuma ve Siber Pazartesi özelinde ise beklentimiz 50 milyar TL. Ticaret Bakanlığı verilerine göre, 2021'in ilk 6 ayında e-ticaret hacmi, bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 75'lik artışla 161 milyar TL olarak gerçekleşti. 2020 başında e-ticaret yapan işletme sayısı 60 binlerdeyken, bu rakam 300 binlere ulaştı. 2021 sonunda Türkiye geneli e-ticaret hacminin 450 milyar TL'ye ulaşmasını bekliyoruz" dedi.