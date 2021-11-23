Yapı Kredi ve İş Bankası mobil uygulamalarını kullanan yüz binlerce kişi uygulamaya erişimde büyük problem yaşıyor. Yaşanan bu gelişmenin ardından detaylar merak ediliyor. Bir açıklama yapılıp yapılmadığı da merak konusu oldu. Peki, Yapı Kredi ve İş Bankası çöktü mü? Yapı Kredi ve İş Bankası mobil uygulama ne zaman düzelecek? İşte detaylar...

YAPI KREDİ VE İŞ BANKASI MOBİL UYGULAMA ÇÖKTÜ MÜ?

Yapı Kredi ve İş Bankası konu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Kullanıcılar sorun yaşandığını ifade ediyor. Konu hakkında açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacaktır.