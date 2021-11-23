Yapı Kredi ve İş Bankası mobil uygulamalarını kullanan yüz binlerce kişi uygulamaya erişimde büyük problem yaşıyor. Yaşanan bu gelişmenin ardından detaylar merak ediliyor. Bir açıklama yapılıp yapılmadığı da merak konusu oldu. Peki, Yapı Kredi ve İş Bankası çöktü mü? Yapı Kredi ve İş Bankası mobil uygulama ne zaman düzelecek? İşte detaylar...
YAPI KREDİ VE İŞ BANKASI MOBİL UYGULAMA ÇÖKTÜ MÜ?
Yapı Kredi ve İş Bankası konu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Kullanıcılar sorun yaşandığını ifade ediyor. Konu hakkında açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacaktır.
YAPI KREDİ HAKKINDA
Yapı ve Kredi Bankası veya kısaca Yapı Kredi, 1944 yılında İstanbul'da Kazım Taşkent tarafından kurulan Türkiye'nin ilk özel bankası. 2020 yılı itibarıyla 845 şubeye, 16.500 çalışana, 444.4 milyar TL aktif büyüklüğe sahiptir. Koç Finansal Hizmetler A.Ş.
İŞ BANKASI HAKKINDA
Türkiye İş Bankası A.Ş., kısaca İş Bankası, Türkiye'de bireysel ve ticari bankacılık hizmeti sunan en büyük özel bankadır. 2019'da 468,1 milyar Türk lirası aktif büyüklüğe ulaşan banka, The Banker dergisinin açıkladığı sıralamaya göre ana sermaye bazında dünyanın en büyük 122. bankasıdır.