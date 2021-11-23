Akbank çöktü mü? Akbank mobil uygulama neden açılmıyor, neden girilmiyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Sosyal medyada kullanıcılar uygulamalara giremeyince meraklandı ve hemen sebebini araştırır oldu. Peki Akbank mobil uygulamaya neden girilmiyor, ne zaman düzelmeye başlayacak? İşte son gelişmeler...