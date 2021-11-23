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    • Ekonomi
    • 23.11.2021 16:21
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    • 23.11.2021 16:28
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    Akbank çöktü mü? Akbank mobil uygulama neden açılmıyor, neden girilmiyor?

    Banka müşterileri tarafından Akbank çöktü mü? Sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılır oldu. Mobil uygulama üzerinden işlemlerini halletmek isteyen vatandaşlar hata ekranıyla karşılaşınca meraklandı ve Akbank mobil uygulama neden açılmıyor, neden girilmiyor? Sorgulamasını yapar oldu. Akbank’ın yanı sıra diğer bankalarda da aynı sorunla karşılaşılıyor. İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Akbank çöktü mü?

    Akbank çöktü mü? Akbank mobil uygulama neden açılmıyor, neden girilmiyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Sosyal medyada kullanıcılar uygulamalara giremeyince meraklandı ve hemen sebebini araştırır oldu. Peki Akbank mobil uygulamaya neden girilmiyor, ne zaman düzelmeye başlayacak? İşte son gelişmeler...

    AKBANK ÇÖKTÜ MÜ?

    Sosyal medya kullanıcıları özellikle Yapı Kredi, İş Bankası ve Akbank uygulamalarına giriş yapmada sıkıntı yaşadığını belirtiyor. Ancak konuyla ilgili bir açıklama henüz yapılmadı.

    Anlık döviz kurlarının değişimesiyle birlikte bankaların mobil uygulamalarının da etkilendiği düşünülüyor.

    DÖVİZ ALIM SATIM İŞLEMLERİ YAPILAMIYOR

    Döviz kurundaki artışın önlenememesiyle birlikte birlikte bankalar döviz alım-satım işlemlerini kısa süreli olarak durdurdu.

    Türk lirasının serbest düşüşe geçmesiyle birlikte dolar kuru bugün 13,30 seviyesini aşarak tarihi bir rekor kırdı.

    Döviz kurundaki bu hareketliliğin inanılmaz boyutlara ulaşmasıyla bankaların mobil uygulamaları üzerinden döviz alım-satım işlemleri yapılamamaya başladı.

        DOLAR REKOR TAZELEDİ

        Dün günü 11.25'ten tamamlayan dolar yeni güne rekorla başladı. Kur 12,41 lira seviyesini görerek rekor tazeledi.

        Altının gram fiyatı ise 722 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

        Dünü 12.65'ten tamamlayan euro ise 13.94 ile rekor kırdı.

        Dolar endeksi, 96,6 ile son 16 ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından 96,4'te dengelendi. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 artışla 1,1250'den alıcı buluyor.
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        Haberler Ekonomi Akbank çöktü mü? Akbank mobil uygulama neden açılmıyor, neden girilmiyor?
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