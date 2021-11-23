Akbank çöktü mü? Akbank mobil uygulama neden açılmıyor, neden girilmiyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Sosyal medyada kullanıcılar uygulamalara giremeyince meraklandı ve hemen sebebini araştırır oldu. Peki Akbank mobil uygulamaya neden girilmiyor, ne zaman düzelmeye başlayacak? İşte son gelişmeler...
AKBANK ÇÖKTÜ MÜ?
Sosyal medya kullanıcıları özellikle Yapı Kredi, İş Bankası ve Akbank uygulamalarına giriş yapmada sıkıntı yaşadığını belirtiyor. Ancak konuyla ilgili bir açıklama henüz yapılmadı.
Anlık döviz kurlarının değişimesiyle birlikte bankaların mobil uygulamalarının da etkilendiği düşünülüyor.
DÖVİZ ALIM SATIM İŞLEMLERİ YAPILAMIYOR
Döviz kurundaki artışın önlenememesiyle birlikte birlikte bankalar döviz alım-satım işlemlerini kısa süreli olarak durdurdu.
Türk lirasının serbest düşüşe geçmesiyle birlikte dolar kuru bugün 13,30 seviyesini aşarak tarihi bir rekor kırdı.
Döviz kurundaki bu hareketliliğin inanılmaz boyutlara ulaşmasıyla bankaların mobil uygulamaları üzerinden döviz alım-satım işlemleri yapılamamaya başladı.