Dolar ve Euro son dakika neden yükseliyor? 23 Kasım Dolar, Euro kaç TL? Dolar Euro canlı grafik anlık döviz kurları sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Her gün ekonomi piyasaları yakından takip ediliyor ve yatırım yapmak isteyen vatandaşlar günlük piyasalardaki durumun ne olduğunu merak ediyor. Dolar ve Euro ile ilgili son dakika gelişmeleri haberimizde bulabilirsiniz.
23 KASIM GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!
DOLAR NE KADAR?
Dolar alış: 12,7903
Dolar satış: 12,8729
EURO NE KADAR?
Euro alış: 14,4010
Euro Satış: 14,4758