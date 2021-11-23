Dolar ve Euro son dakika neden yükseliyor? 23 Kasım Dolar, Euro kaç TL? Dolar Euro canlı grafik anlık döviz kurları sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Her gün ekonomi piyasaları yakından takip ediliyor ve yatırım yapmak isteyen vatandaşlar günlük piyasalardaki durumun ne olduğunu merak ediyor. Dolar ve Euro ile ilgili son dakika gelişmeleri haberimizde bulabilirsiniz.