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    • Ekonomi
    • 23.11.2021 15:53
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    • 23.11.2021 16:03
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    Dolar ve Euro son dakika neden yükseliyor? 23 Kasım Dolar, Euro kaç TL? Dolar Euro canlı grafik anlık döviz kurları

    Vatandaşlar Dolar ve Euro son dakika neden yükseliyor? Sorusunun cevabını yoğun bir şekilde araştırıyor. Her gün yurtdışı piyasaları ülkemizdeki kişiler tarafından da takip ediliyor ve yatırım yapmak isteyenler güncel rakamların ne kadar olduğunu merak ediyor. 23 Kasım Dolar, Euro kaç TL? Dolar Euro canlı grafik anlık döviz kurları haberimizde yer alıyor. Dolar, Euro ve Sterlin ne kadar oldu? İşte merak edilen güncel tüm bilgiler...

    takvim.com.tr
    Dolar ve Euro son dakika neden yükseliyor?

    Dolar ve Euro son dakika neden yükseliyor? 23 Kasım Dolar, Euro kaç TL? Dolar Euro canlı grafik anlık döviz kurları sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Her gün ekonomi piyasaları yakından takip ediliyor ve yatırım yapmak isteyen vatandaşlar günlük piyasalardaki durumun ne olduğunu merak ediyor. Dolar ve Euro ile ilgili son dakika gelişmeleri haberimizde bulabilirsiniz.

    23 KASIM GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!

    DOLAR NE KADAR?

    Dolar alış: 12,7903

    Dolar satış: 12,8729

    EURO NE KADAR?

    Euro alış: 14,4010

    Euro Satış: 14,4758

        POUND (STERLİN) NE KADAR?

        Pound alış: 17,2426

        Pound satış: 17,5247

        CANLI GRAFİK

        DOLAR

        EURO

            DOLAR REKOR TAZELEDİ

            Dün günü 11.25'ten tamamlayan dolar yeni güne rekorla başladı. Kur 12,41 lira seviyesini görerek rekor tazeledi.

            Altının gram fiyatı ise 722 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

            Dünü 12.65'ten tamamlayan euro ise 13.94 ile rekor kırdı.

            Dolar endeksi, 96,6 ile son 16 ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından 96,4'te dengelendi. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 artışla 1,1250'den alıcı buluyor.
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            Haberler Ekonomi Dolar ve Euro son dakika neden yükseliyor? 23 Kasım Dolar, Euro kaç TL? Dolar Euro canlı grafik anlık döviz kurları
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