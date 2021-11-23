Genç-kadın istihdamına 54 ay prim teşviki (Ekonomi haberleri)

Cumhurbaşkanı kararıyla genç ve kadın istihdam eden firmaların istihdam desteklerinden yararlanma süreleri uzatılırken; mesleki yeterlilik belgesi alana 54 ay prim teşviki veriliyor. Bu sürede bir çalışan için verilen destek tutarı 84 bin liraya ulaşıyor. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, ilave istihdam teşvikinin normalde 12 ay olduğunu belirterek, "Kadın, genç istihdam edenlere 18 ay süreyle prim-vergi desteği veriliyor. Ayrıca yeterlilik belgesi sahiplerine ilave katkılar sağlayan teşvik kapsamında da 18 yaş ve üzeri kadınları istihdam edenlere 54 aya kadar prim teşviki sağlanıyor" dedi.

Hazal ATEŞ

127 MİLYAR TL DESTEK

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, "Sabit saat uygulaması, bir başka deyişle kış saati uygulamasına başladığımız 2016'dan bugüne kadar elde ettiğimiz toplam tasarruf 6.82 milyar KWh elektrik oldu. Bu tasarrufun parasal karşılığı yaklaşık 6 milyar lira oldu" dedi. Elektrik, doğalgaz ve akaryakıt fiyatlarında yaptıkları sübvansiyonlarla vatandaşlara 127 milyar liralık destek sağladıklarını da kaydeden Dönmez, şöyle konuştu: "Biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız faturalardaki TRT payı ve enerji fonunun kaldırıldığını açıkladı. Bununla vatandaşımıza vereceğimiz destek yaklaşık 3 milyar lira olacak."

Barış ŞİMŞEK

EPDK'DAN YENİ SAYAÇ SİSTEMİ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, bataryada Türkiye'ye yeni bir yatırım geleceğini söyledi. Yılmaz, Milli Akıllı Sayaç Sistemleri projesini de yakında tanıtacaklarını belirtti.

ELEKTRİKLİ SEVENE

Hyundai, yeni elektrikli SUV konsepti SEVEN'i görücüye çıkardı. SEVEN, salonu andıran iç mekanıyla dikkat çekiyor. Önde ileri geri hareket edebilen ve dönebilen koltuklara, arkada ise L koltuk düzenine sahip. Tavanda da bir panoramik OLED ekran yer alıyor. Tamamen elektrikli güç aktarma organlarıyla donatılan aracın üretim versiyonunda 483 kilometre sürüş menzili ve 350 kW şarj hedefleniyor.

SESLİ KİTABA YENİ YATIRIM

Yerli girişim sesli kitap platformu Dinlebi, kapalı olarak yürüttüğü ikinci yatırım turunda 6.5 milyon liralık yatırım anlaşmasına imza attı. Aldıkları yeni yatırımla hem Türkiye'de hem de yurt dışı pazarlarda daha güçlü bir kullanıcı tabanı oluşturmayı amaçladıklarını belirten Dinlebi Kurucu Ortağı Ahmet Yaman, "Eylül'de birinci yılımızı doldururken, 500 binin üzerinde üye sayısına ve içerikte 2 bine yakın sesli kitaba ulaştık. Almanca ve İngilizce binlerce yeni sesli kitap yakın zamanda Dinlebi raflarında yerini alacak" dedi.

KOBİ'LER İÇİN İŞBİRLİĞİ YAPTILAR

Trendyol ve Turkcell, işbirliğine imza attı. Bu kapsamda Turkcell, Trendyol satıcılarına özel hayata geçirdiği kampanyalarla birçok ürün ve çözüm sunuyor. Trendyol'da mağazası olan Turkcell müşterileri, Trendyol uygulaması ve web sitesinde yapacakları internet kullanımlarında geçerli 5 GB mobil internet paketine ücretsiz sahip olabiliyor.

HENKEL'DE ÜST DÜZEY ATAMA

Henkel Çamaşır ve Ev Bakım Avrupa Satış ve Ülke Yönetimi Başkan Yardımcısı Töre Birol, Henkel Çamaşır ve Ev Bakım Global Satış Kurumsal Başkan Yardımcısı olarak atandı. Birol, Düsseldorf'taki merkezde görev yapacak.