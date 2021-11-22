Faizsiz kredi, nakit ve ekstra indirim müjdesi geldi! Bundan iyisi Şam'da kayısı! Kasım 2021 Opel, Peugeot, Citroen sıfır araba fiyatları
Sıfır araba alacaklar modelde fikrini netleştirerek ona göre hareket etmek istiyor. Bütçesine uygun bir araba almak isteyenler markaların resmi internet sitesine girerek fiyat listesini kapsamlı bir şekilde gözden geçiriyor. Markalar bu kişiler çeşitli kampanyalar oluşturuyor ve bunları internet sitesinde müşteriyle paylaşıyor. Peugeot, devreye aldığı finansman kampanyasıyla hem binek hem de ticari araç ürün yelpazesi için özel kredi imkanları sunuyor. Opel, yeni Mokka modelinin belli donanımlarında seçili meslek grubu çalışanlarına ve onların birinci derece yakınlarına ek indirim fırsatını da duyurdu.
Faizsiz kredi, nakit ve ekstra indirim müjdesi geldi! Bundan iyisi Şam'da kayısı! Kasım 2021 Opel, Peugeot, Citroen sıfır araba fiyatları, bayilere uğramadan önce fiyat listesini ve modellerini incelemek isteyenler tarafından araştırılıyor. Pek çok fırsat sunan markalar kış aylarının gelmesinin ardından yeni bir otomobil sahibi olmak isteyenler için kasım ayına özel faiz oranları ve ödeme seçenekleri sunuyor. Bu kampanyalar arasında özellikle Citroen, Peugeot ve Opel'in fırsatları öne çıkıyor. İşte Kasım ayı otomobil fiyat listesi
Citroen açıklamasına göre, markanın kasım ayında kampanyası kapsamında, Citroen C5 Aircross SUV model ailesi, ay boyunca 90 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli ya da 120 bin TL için 24 aya varan vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla sunuluyor. Nakit alımda ise 15 bin TL'ye kadar indirimle sunulan C5 Aircross, bu kapsamda nakit alımlarda 455 bin TL'den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor.
Tasarım ve teknolojiyi bünyesinde buluşturan yeni Citroen C4 ise 265 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, kredi kampanyasının geçerli olduğu donanım versiyonlarında 55 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkanı sağlanıyor. Güçlü görünümü, çok yönlülüğü, sürüş güvenliği ve sürüş konforunu destekleyen gelişmiş teknolojileriyle, segmentinin en geniş iç mekanıyla birlikte en iyi arka koltuk ve baş mesafesine sahip olan yeni Citroen C3 Aircross SUV, seçili modellerde geçerli 55 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla kasım ayında yeni sahiplerini bekliyor. Donanım seçeneklerine kasım ayı itibarıyla bir yenisinin daha eklendiği yeni C3 Aircross SUV, otomatik vitesli Feel donanım seçeneği ile 265 bin TL'den başlayan fiyatla satışa sunuluyor.