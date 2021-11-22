Faizsiz kredi, nakit ve ekstra indirim müjdesi geldi! Bundan iyisi Şam’da kayısı! Kasım 2021 Opel, Peugeot, Citroen sıfır araba fiyatları

Tasarım ve teknolojiyi bünyesinde buluşturan yeni Citroen C4 ise 265 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, kredi kampanyasının geçerli olduğu donanım versiyonlarında 55 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkanı sağlanıyor. Güçlü görünümü, çok yönlülüğü, sürüş güvenliği ve sürüş konforunu destekleyen gelişmiş teknolojileriyle, segmentinin en geniş iç mekanıyla birlikte en iyi arka koltuk ve baş mesafesine sahip olan yeni Citroen C3 Aircross SUV, seçili modellerde geçerli 55 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla kasım ayında yeni sahiplerini bekliyor. Donanım seçeneklerine kasım ayı itibarıyla bir yenisinin daha eklendiği yeni C3 Aircross SUV, otomatik vitesli Feel donanım seçeneği ile 265 bin TL'den başlayan fiyatla satışa sunuluyor.