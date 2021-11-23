Artan şeker fiyatına üreticilerden tepki: Kıtlık varmış gibi zam yapıyorlar

Şeker bolluğu olduğu halde üretimi kısaltanmış durumda bakıyoruz ki marketlerde şeker yokmuş gibi fiyatlar artışta bunu üreten üretici pancarı 42 kuruşa satıyor. Bunu bu fiyata alan fabrika şeker üretirken bunun posasını da yem olaraktan hayvancıya 35 kuruştan satıyor. Bizim ürettiğimiz pancarın çuvalının fabrikalardan çıkışı 265 lira olarak fiyatlara yansıyor. Daha yenide yüzde 25 artış oldu. Sanki kıtlık varmış gibi tüketiciye yansıtıyorlar. Bizim ülkemizde şeker sıkıntısı yok. Bolluk var biz şekeri dışarıya satıyoruz" diye konuştu.