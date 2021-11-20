En yüksek faiz oranı yine değişti! 20 Kasım 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları ne oldu? Son dakika faiz depremi: Uçuşa geçti!

Son dakika faiz depremi: 20 Kasım 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları kişilerin gündeminde yer alıyor. Bu bağlamda Merkez Bankası faiz kararından sonra 32 günlük vadeli mevduat hesap faiz seviyesi yüzde 18.00 dolaylarına çıktı. Bu anlamda bankada 40.000 TL'niz varsa ve bunu 32 günlük mevduat hesabınıza yatırırsanız aylık 599 TL'lik ek para alabilirsiniz. Ayrıca riskten hoşlanmayan bir yatırımcı iseniz vadeli mevduat hesabı sizin amacıyla en en uygun yatırım aracı olacaktır.
Vadeli Hesap Faiz Oranları
Vadeli mevduat hesaplarında tüm bankalar için geçerli bir faiz oranı yoktur. Her banka, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen asgari ve azami oranlar arasında olmak şartı ile farklı rakamlar sunabilir
40.000 TRY için 32 Gün Mevduat Kazançları
Anadolubank
Renkli Hesap
Faiz: %17,25
Net Kazanç: 574,68 TL
Alternatif Bank
VOV Hesap
Faiz: %17,25
Net Kazanç: 574,68 TL
Burgan Bank
On Hesap
Faiz: %18,00
Net Kazanç: 599,67 TL
Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz
ING
E-Turuncu Hesap
Faiz: %18,00
Net Kazanç: 599,67 TL
Fibabanka
Kiraz Hesap
Faiz: %17,00
Net Kazanç: 566,36 TL
Odeabank
Oksijen Dinamik Hesap
Faiz: %16,75
Net Kazanç: 558,03 TL