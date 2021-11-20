Asgari ücret taban ve tavan ücreti ne kadar olacak? 2022 asgari ücret, AGİ brüt-net zammı ve zam tablosu son dakika kaç TL?

2022 asgari ücret, AGİ brüt-net zammı ve zam tablosu vatandaşların radarında. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği Ocak 2022 asgari ücret zammı amacıyla geri sayım başladı. Asgari ücret ile çalışmakta olan işçiler 2022 senesinde asgari ücrete ne kadar zam yapılacağını sorgulamaya başladılar. Asgari ücret zam görüşmelerinde; Asgari Ücret Tespit Komisyonu en az enflasyon oranları düzeyinde karar alırsa 12 aylık TÜFE rakamlarına bakılacak. Yeni asgari ücret zammı" aramaları bütün çalışanlar doğrultusundan yapılırken asgari ücret ile eş güdümlü birtakım ödemeler de artacak. Konuyla alakalı detayları Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem açıkladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in "Çalışanların hayatlarını düzenleyecek bir sonuç elde edilmesi konusu ile ilgili çalışacağız" açıklaması ile yeni asgari ücret rakamı merak edilmeye başlandı.
Vatandaşların gelirini, ödemesini, işsizlik maaşını kısa çalışma ödeneğini, işsizlik parasını belirleyen asgari ücret, teşhis komisyonunun toplanmasıyla zam pazarlığına başlayacak.
Kasım ayının sonlarında ve Aralık ayı süresince asgari ücrettin belirlenmesi amacıyla çalışmalar sürdürülüyor. Asgari Ücret teşhis Komisyonu işçi işveren ve kamu temsilcileriyle farklı günlerde toplanarak işçilerin alacağı en az ücreti belirliyor. Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz
PANDEMİ ETKİSİ OLDUKÇA HİSSEDİLİYOR
Geçtiğimiz sene asgari ücret belirlenirken pandemi şartları da göz önüne alınmış ve yüzde 21.56 miktarında artış yapılarak en düşük brüt ücret 3.577,50 TL'ye yükseltilmişti.
Net asgari ücret ise bu sene 2.825,90 TL olarak uygulanıyor. Yani işverene bu rakamdan daha az maaş veremezsin deniliyor. Fakat fazlalıkla 'bunu vereceksin' anlaşıldığı amacıyla ya da benim saklı işsizlik diye tabir ettiğim maaşı asgari ücretten gösterip kalanını elden verme uygulandığı amacıyla çalışanların yüzde 40'a yakını asgari ücretle çalışıyormuş gibi kayıtlara geçiyor.
Geçtiğimiz sene asgari ücret artışı pandemi şartlarında belirlendiği amacıyla bir önceki enflasyonun olabildiğince üstünde bir miktar teşhis edilmişti. 2020 senesinde senelik enflasyon yüzde 14,6 olarak açıklanırken asgari ücret artışı bunun 7 puan daha üstünde gerçekleşti.