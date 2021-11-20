Asgari ücret taban ve tavan ücreti ne kadar olacak? 2022 asgari ücret, AGİ brüt-net zammı ve zam tablosu son dakika kaç TL?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in "Çalışanların hayatlarını düzenleyecek bir sonuç elde edilmesi konusu ile ilgili çalışacağız" açıklaması ile yeni asgari ücret rakamı merak edilmeye başlandı.

Vatandaşların gelirini, ödemesini, işsizlik maaşını kısa çalışma ödeneğini, işsizlik parasını belirleyen asgari ücret, teşhis komisyonunun toplanmasıyla zam pazarlığına başlayacak.

Kasım ayının sonlarında ve Aralık ayı süresince asgari ücrettin belirlenmesi amacıyla çalışmalar sürdürülüyor. Asgari Ücret teşhis Komisyonu işçi işveren ve kamu temsilcileriyle farklı günlerde toplanarak işçilerin alacağı en az ücreti belirliyor. Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz