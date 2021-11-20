Kamu bankaları konut kredisi faiz oranlarını yüzde 1.20 şeklinde revize ettiği haberi büyük sevinç yaşattı. Kredi faiz oranları son dakika depremi! Yüzde 1.20 faizle konut kredisi hesaplama! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank...Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının ardından hemen harekete geçildi. Kamu bankları, 1 milyon TL'ye kadar olan konut kredilerinde kredi faizini 1,29'dan 1,20'ye indirdi. 100 bin, 200 bin ve 300 bin lira hususu kredisi çekmek isteyen vatandaşlar, yeni güncelleme ardından geri ödeyecekleri seviyesi merak ediyor. İşte detaylar...