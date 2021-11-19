'Yeni Nesil Girişimcilik' Turkuvaz Medya'da masaya yatırıldı: Girişimcilik kariyerini tercih edin

2021'i, orta vadede nitelikli büyüme dönemine girilen kritik bir yıl olarak gördüklerini söyleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yılın bu zamanına kadarki üretim, ihracat, istihdam ve yatırım performansımız da bunu doğrular nitelikte. Yenilikçi ve teknoloji tabanlı girişimlerimizin katkılarıyla hedeflerimize çok daha hızlı ulaşacağımızın farkındayız" dedi. Turkuvaz Medya Turkuvaz Medya Grubu'nun haftalık ekonomi dergisi Para tarafından online olarak gerçekleştirilen '5. Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi'ne video mesajla katılan Bakan Varank, "Bakanlık olarak girişimcilerin işlerini nasıl kolaylaştırabiliriz, bunun için gayret ediyoruz. Teknoparklar, kuluçka merkezleri, TEKMER gibi altyapılarla yenilikçi iş fikirlerinin ticarileşmesini sağlıyoruz. Geçen yıla kıyasla 10 kat daha iyi bir performans göstererek tüm zamanların en iyi yatırım rakamlarına ulaştık. 3'üncü çeyrekte Türkiye'den 206 girişim 1.4 milyar doların üzerinde yatırım aldı. Bu performansla birçok Avrupa ülkesini geride bıraktık" diye konuştu.

HEDEF 10 UNICORN ÇIKARMAK

Varank, 2023'e kadar Türkiye'den 10 "unicorn" çıkarma hedefine değinerek, 5 teknoloji girişiminin 1 milyar dolarlık değerlemeyi aştığını, "decacorn" seviyesine ulaşan şirketlerin de olduğunu söyledi. Gençlere kariyer tercihlerini girişimcilikten yana kullanmaları tavsiyesinde bulunan Varank, "Devlet olarak sağladığımız imkân ve desteklerle sizlerin gayreti birleştiğinde, emin olun Türkiye'den daha nice küresel marka filizlenecektir" ifadelerini kullandı. Varank, küresel rekabet ortamının yeniden şekillendiği bir dönemin yaşandığına işaret ederek, yenilikçi girişimler ve onların geliştirdiği yıkıcı teknolojilerin gidişatı belirlediğini bildirdi. Bugüne kadar 30'un üzerinde kuluçka merkezinin kuruluşunu destekledikleri bilgisini veren Varank, genç girişimcilerin şirketleşmeden önce buralarda yer alarak diğer start-up firmalarıyla etkileşim kurduğunu ve iş fikirlerini test edebildiklerini anlattı. Bakan Varank, şöyle devam etti: "TEKMER gibi yapılarda genç girişimleri uygun kiralama imkânından ve tesislerin ortak kullanımından faydalandırıyoruz. Girişimler kaynaklara erişim, danışmanlık, eğitim gibi hizmetleri ücretsiz alabiliyor. Girişimlere bu olanakları geleceğin Türkiye'sinin daha sağlam temellerde, daha aydınlık günlerde kurulması için sağlıyoruz."

EKOSİSTEMDE PAYI ÇOK BÜYÜK

Girişimciliğin 21. yüzyılın en popüler kavramlarından biri olduğunu, bu kavramın gençler için hem önemli bir kariyer fırsatı ve hedefi, hem de yükselen bir trendi ifade ettiğini söyleyen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise t ülkeler arasındaki ticarette ekonomik sistemin yapı taşı olan girişimcilerin günümüz ekonomisinde de çok önemli bir paya sahip olduğunu hatırlattı. Türkiye'nin son 19 yılda her alanda olduğu gibi girişimcilikte, özellikle yeni nesil dijital girişimcilik alanında çok önemli seviyelere geldiğini ifade eden Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şunları kaydetti: "Yerli girişimlerimiz önemli rakamlarda yatırımlar alıp, ciddi başarı tablolarını, başarı hikâyelerini ortaya koyuyor. Bir start-up şirketinin 2020 küresel girişim ekosistemi raporunda Türkiye, ilk 100 yükselen ekosistem içerisinde 16'ncı sırada yer alıyor. Geçtiğimiz yıllarda Alibaba'dan ciddi miktarlarda yatırım alan e-ticaret platformu Trendyol 2020 yılında 347 milyon ürün satışı gerçekleştirdi. Biggames 1.8 milyar dolar değerlemeyle Zignagames'e satılarak ilk unicornumuz oldu. Üstelik bu başarıyı tüm dünyanın pandemi süreci içerisinde kıvrandığı 2020 yılı içinde elde etti. 2021 yılında Getir aldığı yatırımlarla ve ortaya koyduğu uluslararası başarılarla küresel anlamda adından söz ettiren girişimlerimizden oldu." Para Dergisi Editörü Ürün Dirier moderatörlüğünde, 'Yatırımcıların Gözünden Yeni Fırsatlar' panelinde ise oyun sektörü, yeni yatırım fırsatları, Finteklerin geleceği ve yeşil dönüşümün yatırım dünyasına etkileri konuşuldu.



SPOR GİRİŞİMCİLİĞİ ÖNEMLİ

Her yıl yeni binlerce start-up projesinin girişimlerle ortaya çıktığını belirten Bakan Kasapoğlu, gençlerin fikir, proje ve hayalleri ile yarınlar için önemli bir irade, önemli bir umut ortaya koyduklarına dikkat çekti. Gençlerin hayallerini gerçeğe dönüştürmek için çalıştıklarının altını çizen Kasapoğlu, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile birlikte, gençler için istihdam girişimcilik ve sosyal istikrar projesi faaliyetlerini gerçekleştirdiklerini hatırlattı. Kasapoğlu, spor girişimciliğinin üzerinde titizlikle durdukları bir alan olduğunun altını çizdi.





'SON 15 YILDA İVME KAZANDI'

Sabah'ta yer alan habere göre, zirvenin açılış konuşmasını yapan Turkuvaz Dergi Genel Müdürü ve Turkuvaz Medya İcra Kurulu Üyesi Yasemin Gebeş de yenilikçilere, stratejik düşünenlere, başarı odaklılara, örgütlenme yetenekleri yüksek olanlara büyük fırsatlar tanıyan bir dönemden geçildiğine dikkat çekti. Yeni nesil girişimcilerin, hiç olmayanı ortaya çıkaran, denenmemişi deneyerek bir proje, fikir veya inovasyonla toplumu etkilemeyi başardıklarını belirten Gebeş, Türkiye'de son 15 yıldır girişimciliğin, bunun son beş yılında da yeni nesil çalışmaların ivme kazandığını ifade etti. Gebeş, "Dünyadaki dijital girişim örneklerinden yola çıkarak ya da tamamen orijinal fikirlerle pek çok gencimiz, yeni işler kurabilmekte, topluma, hayata katkı sağlayan daha önce eşi görülmemiş ürün ve hizmetleri sunabilmektedirler" diye konuştu.