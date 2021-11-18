Bakan Varank'tan Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi'nde flaş açıklamalar: Desteklemeye devam edeceğiz!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2021'i, orta vadede nitelikli büyüme dönemine girilen kritik bir yıl olarak gördüklerini belirterek, "Yılın bu zamanına kadarki üretim, ihracat, istihdam ve yatırım performansımız da bunu doğrular nitelikte. Yenilikçi ve teknoloji tabanlı girişimlerimizin katkılarıyla hedeflerimize çok daha hızlı ulaşacağımızın farkındayız." dedi.
Bakan Varank, Turkuvaz Medya Grubu ve Para Dergisi'nin bu yıl 5'incisini düzenlediği Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi'ne video mesajla katıldı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gölgesinde geçen 2021'in girişim ekonomisi açısından tarihi bir yıl olduğunu ifade eden Varank, "Geçen yıla kıyasla 10 kat daha iyi bir performans göstererek tüm zamanların en iyi yatırım rakamlarına ulaştık. Yılın 3 çeyreğinde Türkiye'den 206 girişim 1 milyar 400 milyon doların üzerinde yatırım aldı. Bu performansla birçok Avrupa ülkesini geride bıraktık." diye konuştu.
Varank, Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'ndeki 2023'e kadar Türkiye'den 10 "unicorn" çıkarma hedefine değinerek, 5 teknoloji girişiminin 1 milyar dolarlık değerlemeyi aştığını, "decacorn" seviyesine ulaşan şirketlerin de olduğunu söyledi.
Gençlere kariyer tercihlerini girişimcilikten yana kullanmaları tavsiyesinde bulunan Varank, "Devlet olarak sağladığımız imkan ve desteklerle sizlerin gayreti birleştiğinde, emin olun Türkiye'den daha nice küresel marka filizlenecektir." ifadelerini kullandı.
Varank, küresel rekabet ortamının yeniden şekillendiği bir dönemin yaşandığına işaret ederek, yenilikçi girişimler ve onların geliştirdiği yıkıcı teknolojilerin gidişatı belirlediğini bildirdi.
"30'DAN FAZLA KULUÇKA MERKEZİNİN KURULUŞUNU DESTEKLEDİK"
Girişimciliğin, özellikle de teknoloji tabanlı girişimciliğin bir süreç gerektirdiğine dikkati çeken Varank, "Bakanlık olarak bu zorlu süreçlerde sizlerin işlerini nasıl kolaylaştırabiliriz, bunun için gayret ediyoruz. Teknoparklar, kuluçka merkezleri, TEKMER gibi altyapılarla yenilikçi iş fikirlerinin ticarileşmesini sağlıyoruz. Buralarda girişimlerinizi işletmelerle, üniversitelerle, yatırımcılarla buluşturuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Varank, teknoparkların en yenilikçi, ileri teknolojilere yönelik projelerin yürütüldüğü, rekabetçilik kültürüyle birçok başarı hikayesinin yazıldığı bölgeler olduğuna dikkati çekerek, erken aşamadaki girişimlerin maddi ve manevi anlamda sağlıklı büyümeleri için de kuluçka merkezleri kurduklarını dile getirdi.