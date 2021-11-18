Bakan Varank'tan Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi'nde flaş açıklamalar: Desteklemeye devam edeceğiz!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2021'i, orta vadede nitelikli büyüme dönemine girilen kritik bir yıl olarak gördüklerini belirterek, "Yılın bu zamanına kadarki üretim, ihracat, istihdam ve yatırım performansımız da bunu doğrular nitelikte. Yenilikçi ve teknoloji tabanlı girişimlerimizin katkılarıyla hedeflerimize çok daha hızlı ulaşacağımızın farkındayız." dedi.

Bakan Varank, Turkuvaz Medya Grubu ve Para Dergisi'nin bu yıl 5'incisini düzenlediği Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi'ne video mesajla katıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gölgesinde geçen 2021'in girişim ekonomisi açısından tarihi bir yıl olduğunu ifade eden Varank, "Geçen yıla kıyasla 10 kat daha iyi bir performans göstererek tüm zamanların en iyi yatırım rakamlarına ulaştık. Yılın 3 çeyreğinde Türkiye'den 206 girişim 1 milyar 400 milyon doların üzerinde yatırım aldı. Bu performansla birçok Avrupa ülkesini geride bıraktık." diye konuştu.