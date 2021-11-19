Merkez Bankası, politika faizini 1 puan indirimle yüzde 15’e çekti

Eylül ve Ekim aylarında politika faizini toplam 3 puan indiren Merkez Bankası, dün de 1 puanlık indirim yaptı. Böylece faiz oranı 1 yıl öncesine döndü. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan 1 hafta vade repo ihale faiz oranını yüzde 16'dan 15'e düşürdü.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada, PPK'nın para politikasının etkileyebildiği talep unsurları, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına yönelik analizleri değerlendirerek politika faizinin 100 baz puan indirilerek yüzde 15 olarak belirlenmesine karar verdiği belirtilerek, şöyle denildi: "Kurul, arz yönlü ve para politikası etki alanı dışındaki faktörlerin fiyat artışları üzerinde oluşturduğu geçici etkilerin 2022 yılının ilk yarısı boyunca da etkisini sürdürmesini beklemektedir. Kurul, bu etkilerin ima ettiği sınırlı alanın kullanımını Aralık ayında tamamlamayı değerlendirecektir."