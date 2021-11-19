'5. Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi'nde girişimcilere destek müjdesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Turkuvaz Medya Grubu'nun haftalık ekonomi dergisi Para tarafından online gerçekleştirilen '5. Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi'nde girişimcilere desteğin süreceğini söyledi.

2021'in girişim ekonomisi açısından tarihi bir yıl olduğunu anlatan Bakan Varank, "2020'ye kıyasla 10 kat daha iyi bir performans göstererek tüm zamanların en iyi yatırım rakamlarına ulaştık. Yılın 3 çeyreğinde 206 girişim 1.4 milyar doların üzerinde yatırım aldı. Birçok Avrupa ülkesini geride bıraktık. Küresel piyasada adından söz ettirecek yeni Türk markaları çıkaracak girişimcileri ve yenilikçi fikirleri desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Bakan Kasapoğlu da "Girişimcilik ekosistemini büyütmenin, gençlerimizi bu alanda güçlendirmenin gayretini gösteriyoruz" diye konuştu.

Turkuvaz Dergi Genel Müdürü ve Turkuvaz Medya İcra Kurulu Üyesi Yasemin Gebeş ise yenilikçilere, stratejik düşünenlere, örgütlenme yetenekleri yüksek olanlara büyük fırsatlar tanıyan bir dönemden geçildiğini söyledi.