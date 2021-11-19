EYT'liler hesaplama yaparken dikkat! EYT'liler bu formül ile emekli olacak: 3600 prim gün ile maaş formülü...
Türkiye'de her gün EYT'lilerin nasıl emekli olacağı ile ilgili çeşitli hesaplamalar masaya yatırılırken yeni formüller de gündeme geliyor. Bu kapsamda emeklilikte yaşa takılanlara yönelik çalışmalar kapsamında 3600 prim gün ile maaş formülü de masaya yatırılacak...
19.11.2021 07:00
- Son Güncelleme: 19.11.2021 07:00
Mevcut düzenlemeye göre 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar 15 yıl, 3600 prim günü doldurma şartıyla kısmi emeklilik hakkına kavuşuyor.