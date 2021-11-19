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Haberler Ekonomi EYT'liler hesaplama yaparken dikkat! EYT'liler bu formül ile emekli olacak: 3600 prim gün ile maaş formülü...

EYT'liler hesaplama yaparken dikkat! EYT'liler bu formül ile emekli olacak: 3600 prim gün ile maaş formülü...

Türkiye'de her gün EYT'lilerin nasıl emekli olacağı ile ilgili çeşitli hesaplamalar masaya yatırılırken yeni formüller de gündeme geliyor. Bu kapsamda emeklilikte yaşa takılanlara yönelik çalışmalar kapsamında 3600 prim gün ile maaş formülü de masaya yatırılacak...

19.11.2021 07:00 - Son Güncelleme: 19.11.2021 07:00
EYT’liler hesaplama yaparken dikkat! EYT’liler bu formül ile emekli olacak: 3600 prim gün ile maaş formülü...

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili düzenleme beklentisi büyük heyecan yarattı.

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EYT’liler hesaplama yaparken dikkat! EYT’liler bu formül ile emekli olacak: 3600 prim gün ile maaş formülü...

9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar çalışmayı merakla beklemeye başladı.

EYT’liler hesaplama yaparken dikkat! EYT’liler bu formül ile emekli olacak: 3600 prim gün ile maaş formülü...

Bu kapsamda, 3600 prim günü tamamlayanlara ilişkin formüller de gündeme gelecek.

EYT’liler hesaplama yaparken dikkat! EYT’liler bu formül ile emekli olacak: 3600 prim gün ile maaş formülü...

Mevcut düzenlemeye göre 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar 15 yıl, 3600 prim günü doldurma şartıyla kısmi emeklilik hakkına kavuşuyor.

EYT’liler hesaplama yaparken dikkat! EYT’liler bu formül ile emekli olacak: 3600 prim gün ile maaş formülü...

Bu sisteme göre en erken emeklilik yaşı kadınlarda 50, erkeklerde 55.

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