2022 emekli maaşı kaç TL? Asgari ücret, işsizlik maaşı, intibak ve seyyanen zam... Net oran! SSK-SGK ve Bağkur emeklisi yeni maaş miktarı!

2022 Ocak ayı emekli maaş ne kadar olacak? SSK-SGK-Bağkur emekli ve memurlar Ocak ayında ne kadar zam alacaklarını merak ediyor. Emeklilere Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere senede 2 kez zam yapılıyor. Enflasyon rakamlarına göre tespit edilen zam miktarı maaşların üstüne ekleniyor. Hem de emekliler senede iki kez ikramiye ve promosyon almaya hak kazanıyor.

Geçen sene TÜFE Kasım'da yüzde 2.30, Aralıkta yüzde 1.25 artmıştı. Bu sene da benzer bir dizin artışı yaşanması durumunda bu senenin ikinci yarısındaki TÜFE artışı yüzde 10.5'e çıkacak. Yılın ilk 6 ayında yüzde 8.45 zam alan işçi emeklileri ikinci 6 ayda yüzde 10.5 zam daha alacak. Böylece 2021 senesi yüzde 19.9 zamla kapatılacak.