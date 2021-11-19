Bankalara kart ve kredi borcu olanlar için en uygun borç kapatma kredisi veren bankalar hangileri? Borç kapatmak için 30-40 ve 50 bin TL kredi...

DENİZBANK BORÇ TRANSFER KREDİSİ DEVAM EDİYOR

Kredileri ödeme konusu ile ilgili şayet sizde zorluk yaşıyorsanız Denizbank üzerinden 100.000 TL'ye kadar borç kapatma imkanınız olduğunu unutmayınız. Bu krediden yararlanabilmek adına birtakım şartları yerine getirmeniz gerekmektedir. Bu şartlarda en mühim hususlardan biri ise borcun şahsa ait güncel bir borç olma halidir.

Daha önceki icra adımında olan ya da avukatlık hale gelen borçlar amacıyla bu hal mutlaka geçerli değildir. Şartları makul olanların Denizbank vasıtasıyla 100.000 TL'lik borç kapatma kredisinden faydalanabilir.