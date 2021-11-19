Bankalara kart ve kredi borcu olanlar için en uygun borç kapatma kredisi veren bankalar hangileri? Borç kapatmak için 30-40 ve 50 bin TL kredi...

Vatandaşa sahip olunan borçlarını erteleme olanağı yayınlayan bankalar arasında Akbank, Garanti, Denizbank ve QNB Finansbank yer alıyor. Bankalar borç kapatma kredisi adı altında bundan şikayet eden müşterilerine borcunu ödeme ve daha makul şartlarda faiz seviyesi belirliyor. Borçlarını ödemekte zorlanan vatandaşlar amacıyla birtakım bankalar düşük faizli borç kapatma kredisi veriyor. Borçları kapatma kredisi müracaatı amacıyla kimlik belgesi ve gelir belgesi yeterli olacak. İnternet üzerinden müracaat ve telefon tekniği ile müracaat kabul edilmemekle eş güdümlü müşterilerin kesinlikle banka şubelerine gitmeleri gerekiyor.
AKBANK BORÇ TRANSFER KREDİSİ
Akbank borç transfer kredisi için kredi kartı borçları içindir. Müşteriler farklı bankalara olan kredi borçlarını Akbank bünyesinde toplayabilirler. Banka müşterilerine 20.000 TL'ye kadar borç kapatma kredisi sağlıyor. 12 ay geri ödeme ile banka bu kredi için yüzde 1.98 faiz uyguluyor.
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DENİZBANK BORÇ TRANSFER KREDİSİ DEVAM EDİYOR
Kredileri ödeme konusu ile ilgili şayet sizde zorluk yaşıyorsanız Denizbank üzerinden 100.000 TL'ye kadar borç kapatma imkanınız olduğunu unutmayınız. Bu krediden yararlanabilmek adına birtakım şartları yerine getirmeniz gerekmektedir. Bu şartlarda en mühim hususlardan biri ise borcun şahsa ait güncel bir borç olma halidir.
Daha önceki icra adımında olan ya da avukatlık hale gelen borçlar amacıyla bu hal mutlaka geçerli değildir. Şartları makul olanların Denizbank vasıtasıyla 100.000 TL'lik borç kapatma kredisinden faydalanabilir.