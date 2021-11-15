Asgari ücret, AGİ, işsizlik maaşı ne kadar olacak? İşsizlik maaşına asgari ücret zammı! Asgari ücret yüzde 30 zamlanırsa...

YÜZDE 25 ARTARSA

Yeni asgari ücret için kararı Aralık'ta toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu verecek. Ancak zam oranı için şimdiden pek çok formül konuşuluyor. En çok yüzde 25-30 zam oranları dile getiriliyor. Eğer asgari ücret yüzde 25 zamlanırsa, brüt asgari ücret 4 bin 471 lira 88 kuruşa ulaşacak. Bu orana göre en düşük işsizlik maaşı bin 788 lira 75 kuruşa, en yüksek işsizlik maaşı da 3 bin 577 lira 50 kuruşa yükselecek. Damga vergisi kesilmiş olarak işsizin eline en az bin 775, en çok 3 bin 550 lira geçecek