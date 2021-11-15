Asgari ücret, AGİ, işsizlik maaşı ne kadar olacak? İşsizlik maaşına asgari ücret zammı! Asgari ücret yüzde 30 zamlanırsa...
Ekonomi haberleri... Milyonlarca çalışanın gözü kulağı asgari ücrete yapılacak zamda! Başkan Erdoğan'ın 'Enflasyona ezdirmeyeceğiz' açıklamasıyla milyonlarca çalışanı büyük bir heyecan aldı. Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? İşsizlik maaşı ne kadar olacak? 3500-4000 TL arasında zam olacak mı? Asgari ücret zammı hakkında son yapılan açıklamalar sıkı takibe alınıyor. Asgari ücrette yapılması önerilen zam seviyeleri yavaş yavaş belli oluyor ve tüm olasılıklar gözden geçiriliyor. Vatandaşlar, 3500-4000 TL arasında zam olacak mı? Sorusunun yanıtını merak etmeye başladı. Asgari ücrete yapılacak zamma sayılı günler kala işsizlik maaşı da gündemde. Peki işsizlik maaşına ne kadar zam yapılacak? İşte bütün detaylar...
Yeni yılda asgari ücretle birlikte işsizlik maaşında taban ve tavan tutarlar da artacak. Asgari ücrette yüzde 25 artış formülüne göre, işsizlik maaşı en az bin 775, en çok 3 bin 550 liraya çıkacak. İşte işsizlik ödeneğinin tutarında aydan aya yaşanacak değişimler…
Yılın sonuna yaklaşılırken, asgari ücret zammı gündeme oturdu. 2022 yılında uygulanacak asgari ücretin ne kadar olacağı merak edilirken, zam formülleri de gündeme geldi. Asgari ücret artışı sadece bu ücretle çalışanları değil, çalışan-çalışmayan milyonlarca kişinin gelirini ya da ödeyeceği parayı yükseltecek.
NASIL ÖDENİYOR?
Asgari ücret artışının etkileyeceği alanlardan biri, işsizlik ödeneği olacak.
Öyle ki, asgari ücretteki artış işsizlik maaşındaki taban ve tavan tutarları doğrudan etkiliyor. İşsiz kalanlara son 4 aylık ortalama brüt kazançlarının yüzde 40'ı oranında işsizlik ödeneği veriliyor. Ancak ödeneğin tutarı brüt asgari ücretin yüzde 80'ini aşamıyor. Buna göre asgari ücret zammı, asgari ücretlinin işsiz kalması halinde alacağı ödeneği de işsizlik ödeneğinin tavan tutarını da yükseltiyor.
ŞU ANDA NE KADAR?
Halen brüt asgari ücret 3 bin 577 lira 50 kuruş. Buna göre işsizlik maaşı en az bin 431, en yüksek ise 2 bin 862 lira olarak uygulanıyor. Bu ödenekten sadece binde 7.59 damga vergisi kesiliyor. İşsizlik ödeneği alanlara en az bin 420 lira 14 kuruş, en çok 2 bin 840 lira 28 kuruş veriliyor.
YÜZDE 25 ARTARSA
Yeni asgari ücret için kararı Aralık'ta toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu verecek. Ancak zam oranı için şimdiden pek çok formül konuşuluyor. En çok yüzde 25-30 zam oranları dile getiriliyor. Eğer asgari ücret yüzde 25 zamlanırsa, brüt asgari ücret 4 bin 471 lira 88 kuruşa ulaşacak. Bu orana göre en düşük işsizlik maaşı bin 788 lira 75 kuruşa, en yüksek işsizlik maaşı da 3 bin 577 lira 50 kuruşa yükselecek. Damga vergisi kesilmiş olarak işsizin eline en az bin 775, en çok 3 bin 550 lira geçecek