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    • Ekonomi
    • 19.11.2021 14:59
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    • 19.11.2021 14:59
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    THY'nin aralık hedefi yolcuları 253 noktaya ulaştırmak

    THY'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, uçuş planının güncellendiği belirtildi. Türk Hava Yolları (THY), aralık ayı uçuş planı kapsamında yolcularını 253 destinasyona ulaştıracağını duyurdu.

    AA
    THY’nin aralık hedefi yolcuları 253 noktaya ulaştırmak

    Yolcuların aralık ayında 253 destinasyona sağlık ve güvenle ulaştırılacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Bu dönemde plan yapmanın ne kadar zor olduğunu bildiğimiz için sizlere esnek seyahat imkanları sunmaktan mutluluk duyuyoruz. 21 Mart 2020-31 Aralık 2021 (dahil) tarihleri arasındaki biletlemeleriniz için sınırsız değişiklik yapabilirsiniz. Detaylı bilgi için esnek seyahat sayfamızı incelemeyi unutmayın."

    Açıklamada, uçuş takviminin 31 Aralık'a kadar 1 haftada gerçekleştirilmesi planlanan en fazla uçuş sayısını gösterdiği, yeni uçuş planına, "https://www.turkishairlines.com/tr-int/duyurular/coronavirus-salgini/guncel-ucus-plani/" linkinden ulaşabileceği bildirildi.

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    Haberler Ekonomi THY'nin aralık hedefi yolcuları 253 noktaya ulaştırmak
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