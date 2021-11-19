THY’nin aralık hedefi yolcuları 253 noktaya ulaştırmak

Yolcuların aralık ayında 253 destinasyona sağlık ve güvenle ulaştırılacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu dönemde plan yapmanın ne kadar zor olduğunu bildiğimiz için sizlere esnek seyahat imkanları sunmaktan mutluluk duyuyoruz. 21 Mart 2020-31 Aralık 2021 (dahil) tarihleri arasındaki biletlemeleriniz için sınırsız değişiklik yapabilirsiniz. Detaylı bilgi için esnek seyahat sayfamızı incelemeyi unutmayın."

Açıklamada, uçuş takviminin 31 Aralık'a kadar 1 haftada gerçekleştirilmesi planlanan en fazla uçuş sayısını gösterdiği, yeni uçuş planına, "https://www.turkishairlines.com/tr-int/duyurular/coronavirus-salgini/guncel-ucus-plani/" linkinden ulaşabileceği bildirildi.