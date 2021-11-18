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KOSGEB geri ödemesiz destek ile para yağdıracak! 11 ayrı alanda 480 bin TL

KOBİ'ler sadece işini kurarken değil, işini büyütürken de destekleniyor. KOSGEB'in İşletme Geliştirme Destek Programı kapsamında firmalara 11 ayrı alanda 480 bin liraya varan geri ödemesiz destek sağlanıyor. İşte hibeden yararlanmanın yolları...

Çığıl Ön Yener
18.11.2021 07:01 - Son Güncelleme: 18.11.2021 07:01
KOSGEB geri ödemesiz destek ile para yağdıracak! 11 ayrı alanda 480 bin TL

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşmamarkalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının artırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanması için hibe destekler devreye giriyor.

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KOSGEB geri ödemesiz destek ile para yağdıracak! 11 ayrı alanda 480 bin TL

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) İşletme Geliştirme Destek Programı kapsamında KOBİ'lere 480 bin liraya varan destek veriliyor.

KOSGEB geri ödemesiz destek ile para yağdıracak! 11 ayrı alanda 480 bin TL

KİMLER YARARLANABİLİYOR?
Destekten yararlanılabilmesi için işletmenin; Türk Ticaret Kanunu'nda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması ve KOBİ Bilgi Sistemi'nde (KBS) kayıtlı ve aktif durumda olması gerekiyor. Destek programının süresi işletme için 2 yıl oluyor.

KOSGEB geri ödemesiz destek ile para yağdıracak! 11 ayrı alanda 480 bin TL

11 ALANDA DESTEK VAR
KOSGEB, program çerçevesinde işletmelere 11 ayrı alanda destek sağlıyor:

KOSGEB geri ödemesiz destek ile para yağdıracak! 11 ayrı alanda 480 bin TL

1- YURT İÇİ FUAR DESTEĞİ:
Üst limit 50 bin lira, oran yüzde 60. Program süresince en fazla 4 fuar katılımı için destek ödemesi yapılıyor.

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