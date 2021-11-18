KOSGEB geri ödemesiz destek ile para yağdıracak! 11 ayrı alanda 480 bin TL

KİMLER YARARLANABİLİYOR?

Destekten yararlanılabilmesi için işletmenin; Türk Ticaret Kanunu'nda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması ve KOBİ Bilgi Sistemi'nde (KBS) kayıtlı ve aktif durumda olması gerekiyor. Destek programının süresi işletme için 2 yıl oluyor.