KOSGEB geri ödemesiz destek ile para yağdıracak! 11 ayrı alanda 480 bin TL
KOBİ'ler sadece işini kurarken değil, işini büyütürken de destekleniyor. KOSGEB'in İşletme Geliştirme Destek Programı kapsamında firmalara 11 ayrı alanda 480 bin liraya varan geri ödemesiz destek sağlanıyor. İşte hibeden yararlanmanın yolları...
18.11.2021 07:01
- Son Güncelleme: 18.11.2021 07:01
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) İşletme Geliştirme Destek Programı kapsamında KOBİ'lere 480 bin liraya varan destek veriliyor.
KİMLER YARARLANABİLİYOR?
Destekten yararlanılabilmesi için işletmenin; Türk Ticaret Kanunu'nda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması ve KOBİ Bilgi Sistemi'nde (KBS) kayıtlı ve aktif durumda olması gerekiyor. Destek programının süresi işletme için 2 yıl oluyor.