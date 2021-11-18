Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı ne başlayacak? 2022 Asgari ücret ne kadar olacak? Son dakika zam detayları...

Türkiye'de milyonlarca asgari ücretle çalışan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı hakkında araştırmalar yapıyor. 2022 Asgari ücret için kritik haftalardayız. Toplam 4 defa gerçekleştirilen asgari ücret toplantısının birincisi önümüzdeki haftalarda organize edilecek. Toplantıda ocak ayı itibariyle asgari ücrete yapılacak zam miktarı belirlenecek. Peki; Asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta? 2022 Asgari ücret ne kadar olacak? 2022 Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu üyeleri kimler?
ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan toplam 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022 Asgari ücreti belirlemek için Aralık ayında toplanacak.
2022 yılı için görüşme tarihleri net olarak belli olmasa da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yakın zamanda toplanacağını ifade ederek, "Çalışanların hayatlarını düzenleyecek bir netice elde edilmesi konusunda çalışacağız" dedi.
Öte yandan geçtiğimiz yıl yapılan toplantının ilki 5 Aralık'ta ikincisi ise 15 Aralık'ta gerçekleştirilmişti.
2022 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
2022 asgari ücretin belirlenmesinde bilindiği üzere aralık ayı enflasyon oranı belirleyici kriter olacak. Diğer yandan çalışan temsilcileri de, işveren temsilcileri de ve hükümet de enflasyonun karşısında asgari ücretlinin korunması gerektiğini belirtiyor. Yaklaşık 8 milyon kişiyi ilgilendiren asgari ücret 2022 ocak ayı ile birlikte belli olacak.
2021'e girerken asgari ücret yüzde 21.56 artmıştı: 2.325 liradan, 2.826 liraya 501 lira artmıştı. 2020'ye girerken yüzde 15.03 artmıştı: 2.021 liradan 2.325 liraya, 304 lira artmıştı. 2019'a girerken ise yüzde 26.06 artmıştı: 1.603 liradan 2.021 liraya 418 lira artmıştı. Halihazırda; net 2 bin 826 lira olarak hesaplanan asgari ücretin yeni yılda (en az) 3 bin 500 lira, (en çok) 4 bin 500 lira aralığında olacağı yüksek ihtimaller arasında.