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    • Ekonomi
    • 18.11.2021 09:52
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    • 18.11.2021 09:53
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    Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı ne başlayacak? 2022 Asgari ücret ne kadar olacak? Son dakika zam detayları...

    Asgari ücret toplantısına çok az bir süre kaldı. Milyonlarca çalışan ve işverinin gözü kulağı asgari ücret toplantısından çıkacak kararda. Türkiye'de 7 milyonun üzerinde askeri ücretle çalışanın olduğu biliniyor. Asgari ücretin belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu önümüzdeki haftalarda çalışmalarına başlayacak. Peki Asgari ücret toplantısı ne başlayacak? 2022 Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu üyeleri kimler? İşte cevapları...

    Asgari ücret toplantısı ne başlayacak?

    Türkiye'de milyonlarca asgari ücretle çalışan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı hakkında araştırmalar yapıyor. 2022 Asgari ücret için kritik haftalardayız. Toplam 4 defa gerçekleştirilen asgari ücret toplantısının birincisi önümüzdeki haftalarda organize edilecek. Toplantıda ocak ayı itibariyle asgari ücrete yapılacak zam miktarı belirlenecek. Peki; Asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta? 2022 Asgari ücret ne kadar olacak? 2022 Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu üyeleri kimler?

    ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan toplam 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022 Asgari ücreti belirlemek için Aralık ayında toplanacak.

    2022 yılı için görüşme tarihleri net olarak belli olmasa da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yakın zamanda toplanacağını ifade ederek, "Çalışanların hayatlarını düzenleyecek bir netice elde edilmesi konusunda çalışacağız" dedi.

    Öte yandan geçtiğimiz yıl yapılan toplantının ilki 5 Aralık'ta ikincisi ise 15 Aralık'ta gerçekleştirilmişti.

    2022 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

    2022 asgari ücretin belirlenmesinde bilindiği üzere aralık ayı enflasyon oranı belirleyici kriter olacak. Diğer yandan çalışan temsilcileri de, işveren temsilcileri de ve hükümet de enflasyonun karşısında asgari ücretlinin korunması gerektiğini belirtiyor. Yaklaşık 8 milyon kişiyi ilgilendiren asgari ücret 2022 ocak ayı ile birlikte belli olacak.

    2021'e girerken asgari ücret yüzde 21.56 artmıştı: 2.325 liradan, 2.826 liraya 501 lira artmıştı. 2020'ye girerken yüzde 15.03 artmıştı: 2.021 liradan 2.325 liraya, 304 lira artmıştı. 2019'a girerken ise yüzde 26.06 artmıştı: 1.603 liradan 2.021 liraya 418 lira artmıştı. Halihazırda; net 2 bin 826 lira olarak hesaplanan asgari ücretin yeni yılda (en az) 3 bin 500 lira, (en çok) 4 bin 500 lira aralığında olacağı yüksek ihtimaller arasında.

        Net 3 bin 500 lira (yüzde 24 artış) ile net 4 bin 500 lira (yüzde 59 artış) aralığında beş farklı olası asgari ücret tutarları yer almakta. Her bir olası asgari ücret tutarı üzerinden çalışana ne kadar ilave AGİ ödeneceği ve brüt ücret üzerinden kesilecek vergi ve sigorta primlerinin kaç liraya denk geldiği yer almakta.

        Ayrıca işverenin her bir asgari ücretli çalışan için yükleneceği tüm maliyetin de (net maaş + sigorta primleri + vergiler) ne kadar hesaplanacağı yer almakta. Net asgari ücretin 4 bin lira olacağını varsaydığımızda, artış oranı 2021'e göre yüzde 42'ye denk gelir. Net 4 bin liranın brütü 5 bin 64 lira olarak, işveren maliyeti ise aylık 5 bin 950 lira olarak hesaplanır.

        2021'DE AGİ NE KADAR OLMUŞTU?

        Yeni asgari ücret rakamıyla birlikte Asgari Geçim İndirimi (AGİ) de arttı. Buna göre, net asgari ücret bekar çocuksuz işçi için 2 bin 825 lira 90 kuruş, evli eşi çalışmayan işçi için 2 bin 879 lira 57 kuruş, evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu işçi için 2 bin 919 lira 81 kuruş, evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu işçi için 2 bin 960 lira 6 kuruş ve evli eşi çalışmayan üç çocuklu işçi için 3 bin 13 lira 72 kuruş oldu.
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