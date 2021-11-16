Sıfır otomobil stokçuları iyice şaşırdı! Mafyatik site yöneticileri otoparklarını stokçu galericilere sattı!

İllegal grupların rant kapısı hâline gelen dev sitelerde şikayetlerin ardı arkası kesilmiyor. Gündeme getirilen "Dev Siteler Mafyaya Teslim" haberi ile ayyuka çıkan durum, Bakanlığı harekete geçirmiş ve site yönetimlerinde sertifikalı dönem başlatılmıştı. Ancak hâlen zorbalıkla yönetimde kalmaya çaba gösteren kişiler, vatandaşları canından bezdirmeye devam ediyor. Küçükçekmece'de yer alan 700 dairelik Fortis adlı bir sitede olanlar ise yaşanan durumu özetliyor.
Yaklaşık üç sene önce bu siteden ev alan Ayhan Koç isimli kişi, yaşanan durumun olağandışı olduğunu belirterek şunları anlattı:
Site yönetimimizi profesyonel olduğunu düşündüğümüz kişilere teslim ettik. Ancak bu kişilerin hizmetten ziyade para kazanmak amacında olduğunu anladık. Bunun en basit bir örneği ise otoparkımızın galericilere kiralandığını öğrenmemiz ile oldu.