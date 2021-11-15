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    • Ekonomi
    • 16.11.2021 06:22
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    • 16.11.2021 06:22
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    Çeyrek, gram anlık fiyatı! 16 Kasım 22 ayar bilezik, 18-22-24 ayar altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

    Birikimiyle altın yapanlar son günlerde alış satış fiyatlarındaki gelişmelere odaklandı. Dün kapanış saatlerinde çeyrek altın 973,00 lira, Cumhuriyet altını 3.981,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günü kapanışa göre yüzde 1,21 yükselişle 601,20 liradan işlem görmüştü. Peki, çeyrek, gram anlık fiyatı kaç TL? 16 Kasım 22 ayar bilezik, 18-22-24 ayar altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son durum

    Altın fiyatları ne kadar oldu?

    Altın fiyatlarını öğrenmek isteyen binlerce kişi sabahın ilk saatleriyle birlikte konu hakkında araştırmalara koyuldu. Dün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,21 artışla 601,20 liradan tamamlamıştı. Gözler günün ilk fiyatlarına çevrildi. Peki, 16 Kasım 22 ayar bilezik, 18-22-24 ayar altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte çeyrek, gram anlık fiyatı!

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki günler itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

    CUMA PAZARTESİ
    KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Alış Satış Alış Satış
    24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 593,80 594,00 601,00 601,20
    Cumhuriyet Ata Lira 3.913,00 3.934,00 3.960,00 3.981,00
    22 Ayar Bilezik(Gr.) 541,70 545,70 548,10 552,10
    Lira(Tam) Ziynet 3.824,00 3.844,00 3.870,00 3.890,00
    Yarım Ziynet 1.913,00 1.923,00 1.935,00 1.945,00
    Çeyrek Ziynet 956,00 961,00 968,00 973,00

    KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

    Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,21 artışla 601,20 liradan tamamladı.

    İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 973,00 lira, Cumhuriyet altını 3.981,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günü kapanışa göre yüzde 1,21 yükselişle 601,20 liradan işlem gördü.

        ALTININ KİLOGRAMI 599 BİN LİRAYA YÜKSELDİ

        Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 599 bin liraya yükseldi.

        Altın piyasasında, en düşük 593 bin 550 lira, en yüksek ise 599 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,8 artışla 599 bin 300 liradan tamamladı.

        KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 450 milyon 884 bin 571,05 lira, işlem miktarı ise 759,77 kilogram oldu.

        Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 473 milyon 44 bin 622,31 lira oldu.

        Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese, Uğuras Kıymetli Madenler ve Gram Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
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        Haberler Ekonomi Çeyrek, gram anlık fiyatı! 16 Kasım 22 ayar bilezik, 18-22-24 ayar altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
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