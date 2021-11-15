Çeyrek, gram anlık fiyatı! 16 Kasım 22 ayar bilezik, 18-22-24 ayar altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatlarını öğrenmek isteyen binlerce kişi sabahın ilk saatleriyle birlikte konu hakkında araştırmalara koyuldu. Dün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,21 artışla 601,20 liradan tamamlamıştı. Gözler günün ilk fiyatlarına çevrildi. Peki, 16 Kasım 22 ayar bilezik, 18-22-24 ayar altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte çeyrek, gram anlık fiyatı!
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki günler itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|593,80
|594,00
|601,00
|601,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.913,00
|3.934,00
|3.960,00
|3.981,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|541,70
|545,70
|548,10
|552,10
|Lira(Tam) Ziynet
|3.824,00
|3.844,00
|3.870,00
|3.890,00
|Yarım Ziynet
|1.913,00
|1.923,00
|1.935,00
|1.945,00
|Çeyrek Ziynet
|956,00
|961,00
|968,00
|973,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,21 artışla 601,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 973,00 lira, Cumhuriyet altını 3.981,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günü kapanışa göre yüzde 1,21 yükselişle 601,20 liradan işlem gördü.