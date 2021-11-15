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    • Ekonomi
    • 15.11.2021 14:12
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    • 15.11.2021 14:26
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    SON DAKİKA: Borsa İstanbul'da rekor: 1.709,88 puan ile en yüksek seviyeyi gördü

    Son dakika haberi! Borsada rekorlar gelmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da tüm zamanların rekoru kırıldı. BIST 100 endeksi 1.709,88 puan ile en yüksek seviyesini gördü. Öte yandan açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 33,85 puan ve yüzde 2,07 değer kazanarak 1.672,35 puana yükseldi. Endeks böylece, açılışta tarihinin en yüksek seviyesini gördü.

    takvim.com.tr
    AA
    Borsa İstanbul’da yeni rekor!

    Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 3,97 değer kazandı.

    BORSA EN YÜKSEK SEVİYEYİ GÖRDÜ
    BIST 100 endeksi, 1.709,88 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.


    Endeks, 65,10 puan değer kazanarak 1.703,60 olurken, toplam işlem hacmi 18,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.


    İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 9,54 ve holding endeksi yüzde 4,82 değer kazandı.


    BORSA HAFTAYA REKOR SEVİYEDEN BAŞLADI
    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 2,07 artışla 1.672,35 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 33,85 puan ve yüzde 2,07 değer kazanarak 1.672,35 puana yükseldi. Endeks böylece, açılışta tarihinin en yüksek seviyesini gördü.

    Bankacılık endeksi yüzde 7,79 ve holding endeksi yüzde 1,81 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, tek kaybettiren yüzde 0,09 ile turizm oldu.

        BIST 100 endeksi, cuma gününü yüzde 0,83 artışla 1.638,50 puan tamamlayarak kapanış rekoru tazeledi.

        Analistler, Garanti BBVA ana hissedarı Banco Bilbao Vizcaya Argentaria'nın, Garanti BBVA'nın tamamı için gönüllü pay alım teklifinde bulunacağını açıklamasının ardından bankacılık hisselerinin güne hızlı yükselişle başladığına işaret etti. Açılışta Garanti BBVA'nın hisse fiyatı 11,63 lira ile tavan olurken, aynı zamanda 13 Şubat 2020'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

        Bugün yurt içinde konut satışları ve bütçe dengesi, yurt dışında Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ve ABD'de New York Fed sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.690 puanın direnç, 1.620 seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi.




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        Haberler Ekonomi SON DAKİKA: Borsa İstanbul'da rekor: 1.709,88 puan ile en yüksek seviyeyi gördü
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