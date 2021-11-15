TOKİ kurasız daire satışı! Hangi ilde kaç tane daire satılıyor? 600 ve 700 TL taksitle 240 ay vadeli 134.571,97 TL'ye evler!

TOKİ kurasız daire satışı! Hangi ilde kaç tane daire satılıyor? TOKİ her vakit bulunduğu gibi evi olmayan kirada oturan dar gelirli vatandaşlarımızın yanı sıra yer alıyor. Bu anlamda kira öder gibi ev sahibi olabilirsiniz. Türkiye'nin dört bir yanında oluşturulan ucuz konutlar TOKİ resmi internet sitesi aracılığı ile duyuruluyor. Kurumun son dönemlerde paylaştığı ilanlar Konya, Adapazarı, Sivas, Kastamonu, Erzincan, Aydın, Erzurum, Giresun'da toplu konutlar satışa sunuluyor.
TOKİ İLLERE GÖRE KONUT SATIŞLARI
TOKİ İLLERE GÖRE KONUT SATIŞLARI