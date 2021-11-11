Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, 1.642,08 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa yüzde 0,97 ve 15,83 puan değer kazanarak 1.639,92 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 14,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,68 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,71 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,47 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,17 ile bilişim oldu.