Evde bakım maaşı yattı mı? 15 Kasım evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte güncel liste

Evde bakım aylığı alan yüz binlerce vatandaş Kasım ayının ortalarında ödeme gününe odaklandı. Son olarak Temmuz ayında Yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 657 lira tutarındaki aylık son olarak yapılan artışla 1.798 lira oldu. Peki, evde bakım maaşı yattı mı? 15 Kasım evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte detaylar...

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATIRILACAK?

Evde bakım maaşının Kasım ayı ödemeleri henüz yapılmadı. Bu destek ödemesi, her ayın 15'i ile 30'u arasında gerçekleştirilmektedir.

İşte merak edilen detaylar;