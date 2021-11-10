Almanya'nın 2021 büyüme tahmini 3,1’den 2,7’ye düşürüldü! İşte ekonomik darboğazın başlıca nedenleri

Ekonomi profesörlerinden oluşan SVR, Almanya ekonomisine ilişkin mart ayında paylaştığı, 2021-2022'yi kapsayan büyüme tahminlerinde Dönüşümü Şekillendirme: Eğitim, Dijitalleşme ve Sürdürülebilirlik" başlıklı yıllık raporunda güncelleme yaptı.
Alman hükümetinin maliye politikasını belirlemede rehberlik eden 4 kişilik kurul, raporunda, Almanya'da ekimde yüzde 4,5'e yükselerek 1993'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaşan enflasyonun 2022'ye kadar yüksek kalmasının beklendiğini bildirdi.
Ekonomi için belirsizliğin "yüksek" olduğunu belirten kurul, "Yenilenen Kovid-19 ilişkili kısıtlamalar veya uzun süreli teslimat darboğazları, ekonomik toparlanmayı daha fazla baskılayabilir." değerlendirmesinde bulundu.
Kurul, 2021 yılı için GSYH büyüme tahminini yüzde 3,1'den 2,7'ye düşürürken, 2022 büyüme beklentisini yüzde 4'ten yüzde 4,6'ya yükseltti.
SVR, Alman ekonomisinin 2019'un sonundaki kriz öncesi seviyeye 2022'nin ilk çeyreğinde tekrar ulaşılacağı tahmininde bulundu.