En ucuz 12 otomobil markası ve modeli! Kasım ayı sıfır araba fiyat listesi son dakika güncellendi! Polo, A3, C3, Sandero, Rio, Corsa...

Tüm dünyanın en fazla etkilendiği koronavirüs sonrasında, otomobil üreticileri için çip krizi oldu. Bu bağlamdan sıfır araçlarla eş güdümlü ikinci el araçların fiyatları da artmaya başladı. İkinci el arabaların fiyatları normalin üzerinde çıkınca, vatandaşlar sıfır otomobil almaya odaklandı. İşte en ucuz 12 otomobil markası ve modeli! Polo, A3, C3, Sandero, Rio, Corsa...

KASIM AYI EN UCUZ OTOMOBİLLERİN FİYATLARI

Bu süreçte çoğalan fiyatlar sonrasında, en ucuz ile en pahalı otomobil arasında makas açılırken ucuz otomobilin fiyatı da 191 bin 900 liraya ulaştı.

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