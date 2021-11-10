Çiftçilere yüzde 50 hibeli tarım aleti desteği! Hibeli tarım makinesi ve ekipmanı...





"GENÇ, BAYAN VE ENGELLİ ÇİFTÇİLERE ÖNCELİK TANINACAK"

Yapılacak başvurularda iyi ve organik tarım, genç, bayan ve engelli çiftçilere öncelik tanındığını ifade eden Ünye İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ferda Yıldırım, "17 Aralık'ta son bulacak olan Kırsal Kalkınma Yatırım Programları desteklenmesi kapsamında tarım ve alet makinelerinin desteklenmesi amaçlanıyor. Zamanımız kısıtlı olması nedeniyle tüm üreticilerimize ulaşmak amacıyla muhtarlarımızla beraber bilgilendirme toplantısı yaptık. Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğünden konunun uzmanı arkadaşlar gelerek bilgilendirmeler yaptılar. Bu konuda ilçemizin daha fazla istifade etmesi anlamında üreticilerimizin mutlaka başvurularını yapmalarını istiyoruz. Bizim Çiftçi Kayıt Sistemimizde 15 bin çiftçimiz var. Ancak illere bölündüğünde belli bir ödenek var. Burada iyi tarım, organik tarım, genç, bayan ve engelli çiftçilerimize önceliği vardır" diye konuştu.