TRT payının kaldırılması faturalara nasıl yansıyacak? Elektrik faturalarında ne kadar indirim olacak? Faturayı ne kadar azaltır?

FATURALARA YÜZDE 3 İNDİRİM GELECEK

Başkan Erdoğan, önümüzdeki dönemde faturalarda TRT payı ve enerji fonu kesintisi olmayacağını duyurmasının ardından vatandaşlar elektrik faturalarında ne kadar indirim olacağını araştırmaya başladı. Buna göre faturalarda yüzde 3 oranında indirim olması planlanıyor.

100 LİRALIK FATURADA 3,25 LİRA FARK EDECEK

2020 yılında TRT, tüm hanelerdeki elektrik faturalarından 1 milyar TL'lik kaynak sağlamıştı. Her iki kesintinin sona ermesiyle vatandaş her 100 TL'lik bir elektrik tüketim bedeli üzerinde 3.25 TL daha az ödeyecek.

TRT PAYI NE KADAR?

3093 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu ve 09.07.2008 tarihli 5784 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 11. maddesinde belirtildiği üzere, aylık elektrik tüketim bedelinin %2'si TRT payıdır.