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    • Ekonomi
    • 09.11.2021 11:19
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    • 09.11.2021 12:15
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    TRT payının kaldırılması faturalara nasıl yansıyacak? Elektrik faturalarında ne kadar indirim olacak? Faturayı ne kadar azaltır?

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından yaptığı açıklamada elektrik faturalarındaki TRT payının kaldırıldığını açıkladı. Erdoğan’ın açıklamasının ardından vatandaş elektrik faturalarında ne kadar indirim olacağını araştırmaya başladı. Peki TRT payının kaldırılması faturalara nasıl yansıyacak? Elektrik faturalarında ne kadar indirim olacak? TRT payının kaldırılması faturayı ne kadar azaltır? İşte merak edilenler

    Kabine Toplantısı sonrasında açıklama yapan Başkan Erdoğan, faturalarda yeni döneme geçileceğini duyurdu. Erdoğan'ın açıklamalarına göre, Kaibene'de elektrik faturalarına yansıtan TRT payı ve Enerji Fonu kesintilerine dair değişiklik kararı alındı.

    Erdoğan, Eşel mobil sistemi ile alacakları vergiden 60 milyar lirayı bulan bir fedakarlık yaparak akaryakıt fiyatlarını dengede tutmanın gayreti içinde olduklarını söyleyerek şunları kaydetti:

    "Küresel düzeydeki tüm bu yükselişe rağmen, bu yıl elektriği maliyetinin neredeyse yarısı düzeyinde bir faturayla vatandaşlarımıza vererek 17 milyar liralık bir sübvansiyon yaptık. Böylece sadece 2021 yılı için vatandaşlarımızın cebinden toplamda 127 milyar liralık ilave bir meblağın çıkmasını önledik. Bir başka ifadeyle her vatandaşımıza yıllık 1500 liranın üzerinde bir enerji desteği vermiş olduk. Önümüzdeki dönemde elektrik faturalarındaki, burası da çok önemli, altını özellikle çiziyorum, TRT payı ile Enerji Fonu kesintilerini de kaldırma kararı aldık. Hem enerji sektöründeki kurumların dengelerini bozmayacak hem vatandaşlarımızı mağdur etmeyecek bir yaklaşımla bu küresel enerji krizini yönetmeyi sürdüreceğiz.

        Finans tarafındaki dalgalanmaların da üretimi ve ihracatı artırarak cari açığımızı düşürdükçe durulacağına inanıyoruz. Bu bakımdan 2022 inşallah verdiğimiz emeklerin, yaptığımız fedakarlıkların, yürüttüğümüz mücadelelerin semeresini görmeye başlayacağımız bir yıl olacaktır. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolundaki son önemli imtihanımız olan 2023'ü de başarıyla geride bıraktığımızda ülkemizin dünyanın siyasi ve ekonomik liginin en üstündeki yerini alışına hep birlikte şahitlik edeceğiz."

        FATURALARA YÜZDE 3 İNDİRİM GELECEK
        Başkan Erdoğan, önümüzdeki dönemde faturalarda TRT payı ve enerji fonu kesintisi olmayacağını duyurmasının ardından vatandaşlar elektrik faturalarında ne kadar indirim olacağını araştırmaya başladı. Buna göre faturalarda yüzde 3 oranında indirim olması planlanıyor.

        100 LİRALIK FATURADA 3,25 LİRA FARK EDECEK
        2020 yılında TRT, tüm hanelerdeki elektrik faturalarından 1 milyar TL'lik kaynak sağlamıştı. Her iki kesintinin sona ermesiyle vatandaş her 100 TL'lik bir elektrik tüketim bedeli üzerinde 3.25 TL daha az ödeyecek.

        TRT PAYI NE KADAR?
        3093 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu ve 09.07.2008 tarihli 5784 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 11. maddesinde belirtildiği üzere, aylık elektrik tüketim bedelinin %2'si TRT payıdır.

        ENERJİ FONU KESİNTİSİ NE KADAR?
        Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından tespit edilen sektör alt yapı giderlerine ait katkı payı olup, 3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun uyarınca, aktif enerji tüketim tutarı üzerinden % 0,7 oranında alınan bedel olarak adlandırılıyor.

        ELEKTRİK ENERJİ FONU NEDİR?
        Elektrik altyapısını iyileştirmek için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda yapılan çalışmalara aktarılan bedel olarak adlandırılıyor.

        ELEKTRİK FATURASI TRT PAYI NEDİR?
        3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanunu gereği, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun giderlerinin karşılanabilmesi için aktarılan bedel olarak karşımıza çıkıyor.

            FATURADAKİ KESİNTİLER
            Bir faturada şu gider kalemleri yer alır:

            * Elektrik Tüketim Bedeli: Tükettiğiniz elektriğin kWh fiyatı ile çarpılması sonucu elde edilir. Bir elektrik faturasının %49.95'i Elektrik Tüketim Bedeli'dir.

            * Elektrik Dağıtım Bedeli: Elektrik dağıtım şirketinin sağladığı hizmet için ödenen bedelidir. İndirim yapılamaz. Bir elektrik faturasının %30.95'i Elektrik Dağıtım Bedeli'dir.

            * TRT Payı: Elektrik tüketim bedelinin %2'sidir. Bir elektrik faturasının %1'i TRT Payı'dır.

            * Enerji Fonu: Elektrik tüketim bedelinin %0.7'sidir. Bir elektrik faturasının %0.35'i Enerji Fonu'na ayrılır.

            * Belediye Tüketim Vergisi (Elektrik Tüketim Vergisi): Meskenler ve ticarethaneler için elektrik tüketiminin %5'i, sanayi için elektrik tüketiminin %1'idir. Bir elektrik faturasının %2.5'i mesken ve ticarethane için Belediye Tüketim Vergisi'dir.

            * Katma Değer Vergisi (KDV): Bir elektrik faturasının %15.25'i KDV'dir.

            ELEKTRİK TÜKETİMİ PANDEMİYLE ARTTI
            Peki pandemi etkisiyle elektrik tüketiminin evlerde yüzde 15 arttığı tespit edilirken Türkiye'de ortalama hanelerin elektrik faturasındaki kış aylarında seyir nedir?

            Ortalamada en düşük tüketim Ekim ayında, en yüksek tüketim de Ocak ayında olmaktadır. En yüksek tüketimin olduğu Ocak ayının en düşük tüketimin olduğu Ekim ayına oranı 1.35'tir. Yani sabit elektrik bedeli ile bile Ekim ayından Ocak'a tüketim ve faturalar %35 artmaktadır. Mevsimsel tüketim değişimlerinden dolayı elektrik faturalarında

                -Ocak ayı faturaları Ekim ayına göre %35,

                -Kasım ayı Ekim'e göre %8,

                -Aralık ayı Kasım'a göre %12, Ocak ayı da Aralık ayına göre %12 daha yüksek gelmektedir. Bu yükselişler Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs'ta geri düşmektedir.

                Tüketici, her ay giderek yükselen elektrik tüketimlerinin yol açtığı elektrik fatura artışlarını genelde zam olarak algılamaktadır. Oysaki bu tüketimin sebebi mevsimsel değişimlerdir.

                930 MİLYON LİRA AZALACAK
                Elektrik faturalarında TRT payı ve Enerji Fonu'nun kaldırılmasıyla mesken abonelerinin elektrik faturasında yıllık yaklaşık 930 milyon liralık indirim sağlanacak.

                Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, elektrikte TRT payı ile Enerji Fonu kesintilerinin kaldırılacağını açıklamasıyla, faturalarda aktif enerji tüketim bedeli üzerinden toplam yüzde 2,7'lik indirim yapılacak.

                Elektrik faturalarında aktif enerji bedeli üzerinden yüzde 2 TRT payı ve yüzde 0,7 Enerji Fonu için kesinti yapılıyordu. Faturalarda aktif enerji bedeli üzerinden alınan bu iki kalemin yüzde 18'lik KDV etkisiyle yıllık yaklaşık yüzde 3,2'ye ulaşacağı hesaplanıyor. Aktif enerji bedeli ise abonenin tükettiği enerji miktarının birim fiyatla çarpılmasından elde ediliyor.

                Türkiye'nin elektrik tüketimi son bir yılda yaklaşık 241 milyar kilovatsaati buldu. Söz konusu toplam tüketimin, 60,8 milyar kilovatsaatlik kısmı mesken, 107,5 milyar kilovatsaatlik bölümü sanayi ve 58,7 milyar kilovatsaati de ticarethane abonelerinden oluştu. Geriye kalan miktar ise tarımsal sulama ve genel aydınlatma olarak kayıtlara geçti.

                Mesken abonelerinde 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olan elektrik fiyat tarifelerine göre, ortalama bir kilovatsaate ödenen aktif enerji tüketim bedeli 47,77 kuruş olarak belirlendi. Buna göre, meskenlerdeki yıllık 60,8 milyar kilovatsaatlik tüketim göz önünde bulundurulduğunda, meskenlerden elde toplam edilen aktif enerji bedeli 2,9 trilyon liraya ulaşıyor.

                    Bu rakam üzerinden KDV dahil toplam yüzde 3,2'lik TRT payı ve Enerji Fonu kesintisine gidiliyordu. Söz konusu kalemlerin kaldırılmasıyla mesken abonelerinin faturalarında yaklaşık 930 milyon liralık indirim yapılmış oldu.

                    Sayıştay raporuna göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına geçen yıl Enerji Fonu kapsamında toplam 1 milyar 2 milyon 652 bin 256 lira aktarılmıştı.

                    Hazine ve Maliye Bakanlığının 2020 Kamu İşletmeleri Raporu'na göre ise TRT, geçen yıl 1,2 milyar lira enerji payı geliri elde etmişti.
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