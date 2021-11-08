Yoksulluğu en fazla azaltan ülke Türkiye: Yüzde 12.2’den 8.2’ye indi

Gelir dağılımındaki dengesizliği asgariye indirmek için bütün imkânlar seferber edilirken, Türkiye, dünyada yoksulluk oranını en fazla azaltan ülke oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, sosyal refah, gelir dağılımında alanında önemli ilerlemeler sağlandığını belirterek, zengin-fakir arasındaki uçurumun daraldığına dikkat çekti.
705.5 MİLYAR TEDBİR
Bakan Elvan, salgının vatandaşlar üzerindeki etkisin en aza indirmek için alınan tedbirlerin ekonomik büyüklüğünün Ağustos 2021 itibarıyla 705.5 milyar liraya ulaştığını ifade etti.
Bakan Elvan, "Salgının vatandaşlarımız üzerindeki etkisini en aza indirmek için geçen yıl mart ayından bu yana çeşitli politikalar, tedbirler hayata geçirildi. Alınan tedbirlerin ekonomik büyüklüğü GSYH'nin yüzde 10.6'sına ulaştı. Salgının etkisini sürdürmesi halinde ihtiyaç duyulan tüm alanlara yönelik destekler devam edecek" dedi.