Yoksulluğu en fazla azaltan ülke Türkiye: Yüzde 12.2’den 8.2’ye indi



2.5 MİLYON ESNAFA DESTEK

Bakan Elvan, soru önergesine verdiği yanıtta salgınla mücadele sürecinde esnafa yönelik desteklere ilişkin de bilgi verdi. Buna göre, biner liralık gelir kaybı desteği kapsamında yapılan ödeme tutarı 4 milyar 285 milyon lirayı geçti. Sabah'ta yer alan habere göre, kira desteği kapsamında 360 milyon liraya yakın ödeme yapıldı. Toplam 343 meslek koluna 3-5 bin liralık hibe desteği ödemesi 4 milyar 310 milyon lirayı, ciro desteği ödemesi de 99.5 milyon lirayı geçti. Gelir kaybı, kira, hibe, ciro kaybı desteği toplamı 9 milyar 54 milyon liraya ulaştı. Esnafa faiz indirimli krediler ve geri ödemelerde de bir dizi kolaylık sağlandı. 1 Ocak 2020-30 Haziran 2021 döneminde 1 milyon 92 bin esnaf faiz indirimli krediden yararlandı, kullandırılan kredi toplamı tutarı 55.5 milyar lira oldu.

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