Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Moody's Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti!

Türkiye'nin salgınının tüm dünyada ağır etkilerinin hissedildiği geçen yıl itibarıyla yüzde 1,8 büyüme kaydettiğini hatırlatan Kelly, "Türkiye bu şekilde geçen yıl pozitif büyüme kaydedebilen birkaç ekonomiden biri olmayı başardı. Ekonomik aktivitedeki güçlü artış bu yıl da devam etti." ifadelerini kullandı.

Kelly değerlendirmesine şöyle devam etti:

"Türkiye'nin bu yıl yüzde 9 civarında büyüyeceğini, gelecek yıl ise daha sürdürülebilir seviye olan 3,5'e geri döneceğini öngörüyoruz. Küresel ekonomi toparlanırken, salgın kısıtlamaları kaldırılırken, bu yıl ekonomik aktivitenin gücü hem iç hem de dış talepten kaynaklanıyor. Gelecek yıl için daha düşük olan büyüme tahminimiz ise salgın sonrası normale dönüş beklentimizi yansıtıyor."