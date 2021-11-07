Bağ-Kur’luya borçlanma hakkı (Ekonomi haberleri)

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, 4 Ekim 2000'den önce oda ve vergi kaydı olan binlerce esnafın olduğunu belirterek, "Esnafımıza bir defaya mahsus geriye dönük borçlanma imkanı tanınmalı." ifadesini kullandı. Esnafın 9 bin, Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı olanların ise 7 bin 200 prim günüyle emekli olduğunu hatırlatan Palandöken, "Arada 5 yıllık fark var. Esnaflık dezavantaj olmamalı" dedi.

PETEKLERİ GİZLEMEK FATURAYI KABARTIR

Kış aylarıyla birlikte doğalgaz kullanımı arttı. Uzmanlar vatandaşlara faturaların kabarmaması için bazı küçük tedbirler alınabileceğini söyledi. Makine mühendisi Ünsal Demir kombilerin düşük seviyede sürekli çalıştığı zaman, kendisini koruma moduna aldığını belirterek, "Bununla birlikte de daha az yakıt tüketiyor. Ayrıca peteklerin önüne de hiçbir şey koymamamız gerekiyor. Peteklerin ev içine vermesi gereken ısıyı halkımız üzerine kurutmak için koydukları eşyalar, perdeleri önüne koyuyor, eşyalarını koyuyor. Bu da içeride ısı kaybına neden oluyor. Dekor için yapılan bu değişiklikler peteğin içeriye ısı vermesini engelliyor" dedi.

BANKALAR KÂR ŞAMPİYONU

Türk bankacılık sektörü, bu yılın ocak-eylül döneminde 56 milyar 981 lira ile tüm zamanların en yüksek 9 aylık karını elde etti. Geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında karlılıktaki artış yüzde 22,7'ye işaret etti. Böylece tüm zamanların en yüksek 9 aylık karına ulaşıldı. Türk bankacılık sektörü, geçen yılın 9 aylık döneminde 46 milyar 444 milyon lira kar sağlamıştı. Eylül ayında sektörün karı, 2020'nin aynı ayına kıyasla yüzde 143,9 artarak 3 milyar 495 liradan 8 milyar 524 milyon liraya yükseldi. Sektör, tarihin en yüksek eylül ayı karını elde etti. Verilere göre, bankaların 9 ayda elde ettiği toplam faiz geliri, yüzde 41,5 arttı.

UZGROW TASHKENT KAPILARINI AÇTI

Özbekistan'daki tarımsal ve kalkınma adına önemli bir gücü temsil eden ve So Fuar tarafından gerçekleştirilen Uzgrow Tashkent 2021, açıldı. 6 Kasım'a kadar devam edecek fuar, Özbekistan'daki tarım ürünleri üretiminin artmasında son derece önemli bir rol üstleniyor. Sektörün önde gelen liderlerinin katıldığı etkinlikte, kırsal kesimlerde oluşturulacak yeni iş alanları ile istihdamın artırılması amaçlanıyor.

BURS ÖDEMELERİ HESAPLARA YATTI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını duyurdu. Bakan Kasapoğlu, 10 Kasım'a kadar kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını ifade etti. TC Kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Kasım, "2" olanlar 7 Kasım, "4" olanlar 8 Kasım, "6" olanlar 9 Kasım, "8" olanlar 10 Kasım'da ödemelerini alabilecek.

AKARYAKITTA KAÇAĞA GEÇİT YOK

Akaryakıt kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik tedbirler ile ilgili genelge, Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Akaryakıt kaçakçılığı ile mücadelede koordinasyonu sağlamak ve her türlü tedbiri belirlemek amacıyla Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Kurulu oluşturuldu. Genelge ile akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele konusunda ilgili bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca alınacak tedbirler, etkinliği ve verimliliği artırmak amacıyla yeniden düzenlendi.

SU AYAK İZİMİZİ İYİLEŞTİRDİK

Eczacıbaşı Topluluğu CEO'su Atalay Gümrah, "Suyun yeniden kullanımı ve geri dönüşümü, üretim süreçlerindeki değişiklikler ve daha verimli çalışan ekipmanlara yönelik yatırımlar sayesinde Eczacıbaşı olarak su ayak izimizi kayda değer oranda iyileştirmeyi başardık." dedi. İskoçya'nın Glasgow şehrinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı kapsamında düzenlenen "Türkiye'nin Karbon Nötr Yol Haritasına İş Dünyası Perspektifinden Bakış" oturumu gerçekleştirildi. Oturuma katılan Atalay Gümrah, operasyonlarında su tüketimini azaltmaya gayret ederken, tüketiciler için de su tasarrufu yapmalarını sağlayacak ürün ve hizmetler geliştirdiklerini belirtti.

HAMSİNİN KİLOSU 10 LİRA OLDU

Karadeniz'de geçen yıl sınırlı miktarda avlanan hamside bu yıl bolluk yaşanıyor. Trabzon'da kilosu 10 ila 15 liradan satılan hamsi vatandaşlarca ilgi görüyor. Karadeniz'deki bolluk büyük şehirlere de yansıyor. Tezgâhlarda istavrit 15 TL, lüfer 70 TL, kalkan 200 TL, sargan 50 TL'ye satılıyor.

MALİYE 750 KADRO AÇIYOR

Gelir İdaresi Başkanlığı, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Mersin, Şanlıurfa ve Tekirdağ illerinde çalıştırılmak üzere 750 gelir uzman yardımcısı istihdam edecek. Adaylar başvuru sırasında öncelik sırasına göre en fazla 5 ili tercih edebilecek.Başvurular, 15 Kasım-24 Kasım tarihlerinde, sinav.gib.gov. tr adresinden yapılacak. yzılı sınav ise 11 Aralık'ta.

EKONOMİYE 567 MİLYAR TL

Türkiye İş Bankası, üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı. Eylül 2021 itibarıyla aktif büyüklüğünü 2020 yılsonuna göre yüzde 17.9 oranında artışla 700.2 milyar TL'ye yükselten İş Bankası, 'Türkiye'nin en büyük özel bankası' unvanını korudu. Bankanın Eylül 2021 dönemi itibarıyla nakdi kredi hacmi 411.8 milyar TL, gayri nakdi kredi hacmi ise 155.2 milyar TL'ye ulaştı. Bankanın ekonomiye sağladığı toplam kaynak tutarı 567 milyar TL'ye yükseldi.