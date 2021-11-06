Kıdem tazminatına devlet güvencesi! 3600 ek gösterge çalışmaları nasıl olacak?

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığının bütçe sunumunu yaptıktan sonra milletvekillerinin sorularını cevaplayan Bakan Bilgin, kıdem tazminatının kaldırılmayacağını söyledi. Bilgin "Kıdem tazminatını kim kaldırıyor? Kıdem tazminatını savunan bir adamım ben, bu konuda yazılarım var. Onu nereden çıkardınız? Kıdem tazminatını kimse kaldırmıyor. Birisi kaldırırsa da ben karşı çıkarım, kıdem tazminatını savunurum. Hiç merakınız olmasın, böyle bir şey olmaz" dedi.
TYP'DEN GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLMAZ
Bazı meslek gruplarının Toplum Yararına Programlardan (TYP) çıkarılmasıyla ilgili de konuşan Bakan Bilgin "TYP'den güvenlik olmaz, güvenlik teşkilatının kendi güvenlik kadrolarının olması lazım. İşsizlik Sigortası Fonundan güvenlikçi olmaz. Ben bunu doğru bulmuyorum, dolayısıyla bunu durdurdum, vermeyeceğiz.
İşsizlik Sigortası Fonundan, toplum yararına fayda üretilecek çalışmanın nasıl yapıldığı İşsizlik Sigortası Kanunu'nda ve onunla ilgili mevzuatta açıkça belirtilmiştir. Kanunla yönetmelik arasında bazı sorunlar vardı, yönetmeliği değiştiriyoruz. Bunu tamamen İşsizlik Sigortası Kanunu'nun fonksiyonlarına uygun bir şekle dönüştüreceğiz.