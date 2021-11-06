Kıdem tazminatına devlet güvencesi! 3600 ek gösterge çalışmaları nasıl olacak?

Takip etmezsek bizi kamuoyunun karşısında eleştirin. Biz kimin yakını olduğuna bakmayız. Bu yolsuzluğu ben ortaya çıkardım. Kimse de beni aramamıştır, 'Vedat Bey, niye böyle yapıyorsun? O benim yakınımdır...' Bu iddialar sosyal medyada çıkan iddialardır. Ortada bir sorun varsa, o sorunun üzerine gidiyorum. O sorunları sonuna kadar da götüreceğim. Neticelendiği zaman da kamuoyunun bilgisine sunacağımdan tereddüdünüz olmasın.

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