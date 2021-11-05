Ekim ayında, 0-3 ve 4-6 yaş gruplarındaki araçların payı eylül ayına oranla yükseldi. Ayrıca, ekim ayının en çok ilan verilen vasıta kategorisi otomobil oldu. Otomobili; minivan & panelvan, arazi/ suv & pick-up, motosiklet ve ticari araçlar takip etti. Vasıta kategorisinin tamamı incelendiğinde ise geçen yılın aynı dönemine göre karavan ilanları yüzde 77, ATV'ler yüzde 32, elektrikli araçlar ve motosiklet ilanları ise yüzde 16 arttı.