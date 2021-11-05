Ekonomiye yıllık 3 milyar 518 milyon TL katkı! Kuzey Marmara Otoyolu Ana Kontrol Merkezi açıldı!

Bu projeleri hayata geçirirken teknolojinin de en ileri şekilde uygulandığına değinen Karaismailoğlu, teknolojileri kullanarak akıllı ulaşım sistemlerini yaygınlaştırmak için çalışmalarını hızlandırmaları gerektiğini, Kuzey Marmara Otoyolu Ana Kontrol Merkezi'nin bu açıdan hayata geçen en önemli projelerden olduğunu vurguladı.

Karaismailoğlu, yaptıkları yatırımlar sayesinde 2003-2020'de taşıt hareketliliği yüzde 170 artarken can kaybının azaldığını, bu başarının arkasında bilimsel çalışmalar ışığında yapılan doğru yatırımların bulunduğunu söyledi.