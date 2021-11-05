Ekonomiye yıllık 3 milyar 518 milyon TL katkı! Kuzey Marmara Otoyolu Ana Kontrol Merkezi açıldı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu Ana Kontrol Merkezi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, AK Parti hükümetlerinin 19 yılda ulaştırma, altyapı ve haberleşmede yaptığı çalışmaları anlattı.
Bu projeleri hayata geçirirken teknolojinin de en ileri şekilde uygulandığına değinen Karaismailoğlu, teknolojileri kullanarak akıllı ulaşım sistemlerini yaygınlaştırmak için çalışmalarını hızlandırmaları gerektiğini, Kuzey Marmara Otoyolu Ana Kontrol Merkezi'nin bu açıdan hayata geçen en önemli projelerden olduğunu vurguladı.
Karaismailoğlu, yaptıkları yatırımlar sayesinde 2003-2020'de taşıt hareketliliği yüzde 170 artarken can kaybının azaldığını, bu başarının arkasında bilimsel çalışmalar ışığında yapılan doğru yatırımların bulunduğunu söyledi.
Trafik kazalarının oluşmasındaki insan hatalarının payının yüzde 90'ların üzerinde olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, "Bu nedenle birinci amacımız insanların bu hataları yapmasını önlemektir. Trafik Güvenliğinin artırılabilmesi için davranış değişikliklerine gitmemiz şart. Bu değişikliğin tüm toplumumuzda yaygınlaşmasını sağlamak zorundayız. Bunun hemen ardından, ikinci amacımız; hatalar olsa dahi insanların hayatını kaybetmesini engelleyebilecek önlemleri almaktır." diye konuştu.
KUZEY MARMARA OTOYOLU SAYESİNDE YILLIK 3,5 MİLYAR LİRA TASARRUF
Bakan Karaismailoğlu, geçen yıl 16 Aralık'ta Ankara-Niğde Otoyolunu Türkiye'nin en akıllı yolu olarak hizmete aldıklarını, Edirne'den Şanlıurfa'ya kesintisiz, seyahat süresini kısaltan, kara yolu ulaşımının stratejik bir parçasını tamamladıklarını anlattı.
Söz konusu yolda yol güvenliğinin en üst seviyede yönetildiğini aktaran Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: