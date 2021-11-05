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    • Ekonomi
    • 06.11.2021 16:56
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    • 06.11.2021 16:56
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    Bugün dolar/TL ne kadar? 6 Kasım serbest piyasada dolar kuru fiyatları! Euro ve sterlin kaç TL? Anlık döviz kuru fiyatları!

    6 Kasım Döviz kurunda yaşanan son gelişmeler sıkı takibe alındı. Dolar/TL,dün güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki günün kapanış seviyesine göre yüzde 0,3 artışla 9,7290'dan işlem gördü. Yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından, 6 Kasım dolar ne kadar oldu? 1 dolar kaç TL? Bugün dolar, euro ve sterlin kaç TL? Sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    5 Kasım serbest piyasada dolar kuru fiyatları! Bugün dolar/TL ne kadar?

    Akşam saatleri itibariyle dolar ve euro kurunda yaşanan gelişmeler takip edilmeye başlandı. Dolar kuru dün güne yükselişle başlamasının ardından 9,73 seviyelerinde işlem görmeye devam etti. Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 94,5 seviyesinin önemli direnç konumunda olduğunu, bu seviyenin aşılması durumunda 95,5-96,0 bandının gündeme gelebileceğini kaydetti. Bu gelişmelerle birlikte yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından, 6 Kasım dolar ne kadar oldu? 1 dolar kaç TL? Bugün dolar, euro ve sterlin kaç TL? Sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte tüm merak edilenler!

    5 KASIM GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!

    DOLAR NE KADAR?

    Dolar alış: 9,7180

    Dolar satış: 9,7204

    EURO NE KADAR?

    Euro alış: 11,2167

    Euro Satış: 11,2262

        POUND (STERLİN) NE KADAR?

        Pound alış: 13,0809

        Pound satış: 13,0929

        Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününe karışık seyirle başladı.

        Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yatay seyirle 483,23 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde önceki kapanışın yüzde 0,08 altında 16.017 puan oldu.

        İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,16 artışla 7.291 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,12 değer kazancıyla 6.996 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,23 primle 27.587 puanda bulunuyor.

        Avro/dolar paritesi yatay seyirle 1,1554 seviyesinden işlem görüyor.

        Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) varlık alımlarını azaltmaya başlamasının ardından piyasalarda faiz artırım beklentileri üzerinde etkili olabilecek verilerin öneminin arttığını kaydederek, bugün açıklanacak ABD'nin istihdam raporundaki veriler öncesi yatırımcıların temkinli hareket ettiğini söyledi.

        Almanya'da bugün açıklanan verilere göre sanayi üretimi aylık yüzde 1,1, yıllık yüzde 1 gerileyerek beklentilerin oldukça altında kaldı.

        Bugün ayrıca Avro Bölgesi'nde perakende satışların takip edileceğini belirten analistler, Avrupa ve İngiltere merkez bankası yetkililerinin açıklamaların da yatırımcıların odağında olduğunu ifade etti.
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        Haberler Ekonomi Bugün dolar/TL ne kadar? 6 Kasım serbest piyasada dolar kuru fiyatları! Euro ve sterlin kaç TL? Anlık döviz kuru fiyatları!
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