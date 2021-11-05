Bugün dolar/TL ne kadar? 6 Kasım serbest piyasada dolar kuru fiyatları! Euro ve sterlin kaç TL? Anlık döviz kuru fiyatları!

Akşam saatleri itibariyle dolar ve euro kurunda yaşanan gelişmeler takip edilmeye başlandı. Dolar kuru dün güne yükselişle başlamasının ardından 9,73 seviyelerinde işlem görmeye devam etti. Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 94,5 seviyesinin önemli direnç konumunda olduğunu, bu seviyenin aşılması durumunda 95,5-96,0 bandının gündeme gelebileceğini kaydetti. Bu gelişmelerle birlikte yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından, 6 Kasım dolar ne kadar oldu? 1 dolar kaç TL? Bugün dolar, euro ve sterlin kaç TL? Sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte tüm merak edilenler!