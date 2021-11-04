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    • Ekonomi
    • 04.11.2021 14:11
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    • 04.11.2021 15:11
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    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan Türkiye 2023 Zirvesi'nde önemli açıklamalar

    Turkuvaz Medya Grubu'nun her yıl geleneksel hale getirdiği Türkiye 2023 Zirvesi'nde enerjiden ulaştırmaya, çevreden bankacılığa kadar birçok başlıkta gelecek vizyonu masaya yatırıldı. Geleceğin Teknolojileri ve Altyapı Yatırımları Paneli'nden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu, "Çanakkale Köprüsü 18 Mart 2022'de açılacak" dedi. Başakşehir'de devam eden metro projesiyle ilgili bilgi veren Karaismailoğlu, "Çam ve Sakura Hastanesi metro çalışması bitmek üzere. 60 milyar TL'lik 103 km metro hattı yapılıyor" ifadelerini kullandı.

    Karaismailoğlu: 18 Mart 2022’de hizmete alıyoruz

    Turkuvaz Medya Grubu'nun her yıl geleneksel hale getirdiği Türkiye 2023 Zirvesi'nde enerjiden ulaştırmaya, çevreden bankacılığa kadar birçok başlıkta gelecek vizyonu masaya yatırılıyor. SABAH Gazetesi ve ekonomi kanalı A Para'nın bugün Turkuvaz Medya Center'da düzenlediği 'Türkiye 2023 Zirvesi ve Para Sohbetleri' Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajıyla başladı.



    Geleceğin Teknolojileri ve Altyapı Yatırımları Paneli'nden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu önemli açıklamalarda bulundu.

    Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

    Çanakkale Köprüsü 18 Mart 2022'de açılacak.


    KANAL İSTANBUL
    İstanbul Boğazı'nda yaşanan yoğunluk azalacak. Boğaz'dan her yıl 40 bin gemi geçiyor.

    METRO PROJELERİ
    Çam ve Sakura Hastanesi metro çalışması bitmek üzere. 60 milyar TL'lik 103 km metro hattı yapılıyor.

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    Haberler Ekonomi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan Türkiye 2023 Zirvesi'nde önemli açıklamalar
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