İstanbul'da 7 ayrı metro hattının yapımına devam ediliyor: Raylı sistem uzunluğunu 363 kilometreye çıkaracağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin görevi olduğu hâlde, yapmaktan imtina ettiği, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin bağlantısı olan karayolu ve köprülerini de bakanlık olarak devraldıklarını ve yapımını hızla tamamladıklarını belirterek, "İstanbul'un hep yanında ve yakınında olmaya devam edeceğiz. Her zaman sağduyusuna inandığımız, kadirşinas halkımızın, 'Suyu getiren ile testiyi kıranı' göreceğine inanıyoruz" dedi.
"7 AYRI METRO HATTININ YAPIMINA YOĞUN ŞEKİLDE DEVAM EDİYORUZ"
Adil Karaismailoğlu; Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı ray kaynağı törenine katıldı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun da katıldığı törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, şunları söyledi:
"İstanbul'da yapımını tamamlayıp, halkımızın hizmetine sunduğumuz metro hattı uzunluğu; 80 kilometredir…"
"Bugün ray kaynağı töreninde yer aldığımız Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro hattı ile birlikte, İstanbul'da 7 ayrı metro hattının yapımına yoğun şekilde devam ediyoruz. Bu hatlarımızı şu şeklide sıralayabiliriz;
• Pendik-Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro hattı,
• Bakırköy -Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro hattı,
• Beşiktaş Gayrettepe-Kağıthane-Eyüp-İstanbul Havalimanı Metro hattı,
• Küçükçekmece Halkalı-Başakşehir Kayaşehir-Arnavutkoy-İstanbul Havalimanı Metro hattı,
• Altunizade – Çamlıca – ferah mahallesi-Bosna Bulvarı Metro Hattı,
• Kazlıçeşme – Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi
ve
• Ray kaynağı yaptığımız Başakşehir-Kayaşehir metro hattı."
RAYLI SİSTEM UZUNLUĞUNU 363 KİLOMETREYE ÇIKARACAĞI
"Hâlen İstanbul'daki raylı sistemin toplam hat uzunluğu 259,5 kilometre olup, yapımı devam eden projelerimizin tamamlanması ile birlikte, mega kentimizin raylı sistem uzunluğunu 363 kilometreye çıkaracağız."
"Ray kaynak töreninde birlikte olduğumuz Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro hattının yapımına İstanbul Büyükşehir Belediyesi başlamıştı. Dünyanın en büyük ve en gelişmiş teknolojilerini barındıran hastanelerinden biri olan Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, toplu konutların ve nüfus yoğunluğunun çok yoğun olduğu Kayaşehir'e ulaşımı sağlayacak"
"En öncelikli hatlarımızdan biri olan bu hattımızda maalesef 2019 Temmuz'unda devraldığımız güne kadar metro hattının yapımı durdurulmuş hiçbir çalışma yapılmamıştı. Hatırlayacağınız gibi aynı zihniyet Çam ve Sakura Hastanesi yollarını da yapmamış hastaneye ulaşım için gerekli olan bütün yolları bakanlığımız yapmıştı."