İstanbul'da 7 ayrı metro hattının yapımına devam ediliyor: Raylı sistem uzunluğunu 363 kilometreye çıkaracağız







RAYLI SİSTEM UZUNLUĞUNU 363 KİLOMETREYE ÇIKARACAĞI

"Hâlen İstanbul'daki raylı sistemin toplam hat uzunluğu 259,5 kilometre olup, yapımı devam eden projelerimizin tamamlanması ile birlikte, mega kentimizin raylı sistem uzunluğunu 363 kilometreye çıkaracağız."



"Ray kaynak töreninde birlikte olduğumuz Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro hattının yapımına İstanbul Büyükşehir Belediyesi başlamıştı. Dünyanın en büyük ve en gelişmiş teknolojilerini barındıran hastanelerinden biri olan Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, toplu konutların ve nüfus yoğunluğunun çok yoğun olduğu Kayaşehir'e ulaşımı sağlayacak"

"En öncelikli hatlarımızdan biri olan bu hattımızda maalesef 2019 Temmuz'unda devraldığımız güne kadar metro hattının yapımı durdurulmuş hiçbir çalışma yapılmamıştı. Hatırlayacağınız gibi aynı zihniyet Çam ve Sakura Hastanesi yollarını da yapmamış hastaneye ulaşım için gerekli olan bütün yolları bakanlığımız yapmıştı."