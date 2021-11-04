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    • Ekonomi
    • 04.11.2021 15:23
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    • 04.11.2021 15:23
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    4 Kasım canlı dolar yorumları! Bugün dolar kaç TL? Euro ve sterlin ne kadar oldu? Serbest piyasada dolar kuru fiyatları!

    4 Kasım dolar ve euroda yaşanan gelişmeler yakından takip edilmeye başlandı. Dolar kuru dün gün ortasında 9,72'ye kadar yükseldikten sonra Fed'in faiz kararı ile birlikte 9, 65'in altına çekildi. ABD Merkez Bankası Fed, federal fonlama faizinde değişikliğe gitmedi. Fed, varlık alımlarını azaltmaya Kasım'da başlayacağını ve varlık alımlarının ayda 15 milyar dolarlık hızla azaltılacağını açıkladı. Bu gelişmelerle bağlantılı olarak yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından, 4 Kasım dolar ne kadar oldu? 1 dolar kaç TL? Bugün dolar, euro ve sterlin kaç TL? Sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    4 Kasım canlı dolar yorumları! Bugün dolar kaç TL?

    Döviz kurunda yaşanan son gelişmeler sıkı takibe alındı.Dün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklenildiği üzere faiz oranlarını sabit bıraktığını ve varlık alım hızını aylık 15 milyar dolar yavaşlattığı bildirildi. Bu gelişmelerle bağlantılı olarak yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından, 4 Kasım dolar ne kadar oldu? 1 dolar kaç TL? Bugün dolar, euro ve sterlin kaç TL? Sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte detaylar!

    4 KASIM GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!

    DOLAR NE KADAR?

    Dolar alış: 9,7300

    Dolar satış: 9,7350

    EURO NE KADAR?

    Euro alış: 11,2574

    Euro Satış: 11,2644

        POUND (STERLİN) NE KADAR?

        Pound alış: 13,2032

        Pound satış: 13,2137

        Küresel piyasaların merakla beklediği Fed'in faiz ve tahvil alımına ilişkin kararı dün gece açıklandı. Fed faizi yüzde 0-0.25 aralığında tutarken tahvil alım programını 15 milyar dolar azalttı.

        Bu gelişmenin doları tetiklemesiyle birlikte ons Altın gerileme yaşadı. Dün 1788 dolar seviyesine kadar yükselen ons altın 1758 dolara kadar gerilemiş oldu.
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        Haberler Ekonomi 4 Kasım canlı dolar yorumları! Bugün dolar kaç TL? Euro ve sterlin ne kadar oldu? Serbest piyasada dolar kuru fiyatları!
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