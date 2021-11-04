4 Kasım canlı dolar yorumları! Bugün dolar kaç TL? Euro ve sterlin ne kadar oldu? Serbest piyasada dolar kuru fiyatları!

Döviz kurunda yaşanan son gelişmeler sıkı takibe alındı.Dün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklenildiği üzere faiz oranlarını sabit bıraktığını ve varlık alım hızını aylık 15 milyar dolar yavaşlattığı bildirildi. Bu gelişmelerle bağlantılı olarak yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından, 4 Kasım dolar ne kadar oldu? 1 dolar kaç TL? Bugün dolar, euro ve sterlin kaç TL? Sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte detaylar!